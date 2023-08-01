В офисе Зеленского пообещали России «больше неустановленных дронов… больше войны»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ночной удар по комплексу «Москва-Сити», заявил, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще. В ночь на 1 августа Москва вновь была атакована беспилотниками, один из них попал в башню «Москва-Сити», в которой располагается несколько министерств. Эта же башня была повреждена при прошлой атаке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России,— объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны»,— написал господин Подоляк в Twitter.

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории «Москва-Сити». Речь идет о здании в IQ-квартале. Нарушено 150 кв. м остекления. В ходе прошлой атаки, 30 июля, были повреждены здание правительственного комплекса в IQ-квартале и «Око-2».

В здании IQ-квартала в «Москва-Сити» расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева