УГМК вывела из-под своего управления Среднеуральский медеплавильный завод, «Святогор» и ЧЦЗ

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Свердловская область, Верхняя Пышма) вывела из-под своего управления несколько уральских заводов. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, с 2019 года УГМК выполняла функции управляющей компании на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ), «Святогоре» и Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ). 28 июля, согласно данным ЕГРЮЛ, на предприятиях изменилась система правления — были назначены генеральные директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среднеуральский медеплавильный завод

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Среднеуральский медеплавильный завод

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, гендиректором СУМЗ 28 июля назначен Багир Абдулазизов, АО «Святогор» — Дмитрий Тропников, ЧЦЗ — Павел Избрехт. Согласно данным издания «Интерфакс», господа Абдулазизов, Тропников и Избрехт до 28 июля руководили этими же предприятиями по доверенности от управляющей организации.

УГМК является одним из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте прошлого года УГМК заявила о том, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. В июле 2022 года пост гендиректора компании покинул и Андрей Козицын. В последней годовой отчетности компании, бенефициаром назван сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана Данияр Камилов.

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