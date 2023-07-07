Forbes: бенефициарным владельцем УГМК стал сын бывшего главы МИД Узбекистана Данияр Камилов

В годовом отчете Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в качестве бенефициарного владельца указан сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана Данияр Камилов, сообщил Forbes. Кроме того, господин Камилов теперь является акционером «Кузбассразрезугля» и «Центральной пригородной пассажирской компании». В пресс-службе УГМК воздержались от комментариев.

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и еще ряда активов. В компании не уточняли, кому перешли их доли.

Спустя месяц Искандер Махмудов и Андрей Бокарев были включены в санкционный список Великобритании. В июле 2022 года с поста генерального директора УГМК ушел Андрей Козицын. 21 июля Совет Европы утвердил седьмой пакет санкций против России, куда был включен Андрей Козицын.

Диана Сунагатуллина

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