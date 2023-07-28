Искандар Махмудов и Андрей Бокарев стали совладельцами фитнех-компании «Лайтхаус»

Бывшие контролирующие бенефициары Уральской горно-металлургической компании (УГМК, Свердловская область) Искандар Махмудов и Андрей Бокарев получили по 20% финтех-компании «Лайтхаус», которая занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, бизнесмены стали совладельцами компании с 26 июля этого года. Они имеют самые большие доли. Оставшиеся распределены следующим образом: Дмитрию Комиссарову принадлежит 17,54%, гендиректору ТМХ Кириллу Липе — 14%, гендиректору "Лайтхауса" Денису Иорданиди — 10%.

По данным «Интерфакса», ранее заявлялось о сотрудничестве «Лайтхауса» и УГМК. Оно касалось розничной продажи золота.

Как указано на сайте финтех-компании, «Лайтхаус» первой в РФ запустила платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования, основанной на конкуренции финансовых организаций за возможность финансировать поставки.

Напомним, в марте прошлого года УГМК заявила о том, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании. В июле 2022 года пост гендиректора компании покинул и Андрей Козицын. В последней годовой отчетности компании, бенефициаром назван сын бывшего министра иностранных дел Узбекистана Данияр Камилов.

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Мария Игнатова