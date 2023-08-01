Закупки не для лишних глаз

Данные Минфина о закупках госкомпаний (223-ФЗ) в первом полугодии свидетельствуют о сильном искажении публичной статистики по ним. Причина — антисанкционное закрытие сведений о части закупок. Из приведенной информации следует, что хотя траты по 223-ФЗ выросли по сравнению с прошлым годом, госкомпании их сильно сократили, а госмонополии нарастили аж в 34 раза. По другой части закупок — государства (44-ФЗ) Минфин фиксирует рост закупок у единственного поставщика и через запрос котировок, в обоих случаях причиной этого стали регуляторные изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минфин представил данные о закупках государства и госкомпаний за первое полугодие 2023 года. Объем госзакупок составил 5,4 трлн руб. против 5 трлн руб. за первую половину 2022 года, их количество — 1,2 млн против 1 млн. В закупках госкомпаний также зафиксирован рост: 860 тыс. договоров на 6,3 трлн руб. против 796 тыс. на 5,5 трлн руб. Впрочем, у компаний получившиеся объемы по-прежнему несопоставимы с показателем досанкционного 2021 года (при 572 тыс. закупок он тогда составлял 10,4 трлн руб.).

С марта 2022 года госкомпании получили возможность не раскрывать часть закупок из-за рисков санкций. Объем засекреченных закупок может достигать до половины всех закупок госАО, но данные о них недоступны даже государству (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года). С апреля 2023 года Минфин должен был вернуть данные о закупках в «закрытый контур» Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), но внешним наблюдателям они остались недоступны и в отчет не вошли.

Таким образом, публичные данные по 223-ФЗ остаются искаженными: получается, что количество закупок госАО даже по сравнению с 2022 годом сократилось почти вдвое — с 663 до 362 извещений, их объем в четыре раза — с 132,2 млрд до 31,5 млрд руб. Активность при этом резко нарастили госмонополии — объем их закупок вырос с 38,7 млрд до 1,4 трлн руб. (в 34 раза), их количество — с 54,8 тыс. до 62,8 тыс. извещений, что свидетельствует об укрупнении отдельных лотов. В видимой части ЕИС закупки проходили преимущественно в рамках конкурентных процедур (74%, на 2,7 трлн руб.), но состоявшимися признаны менее половины (на 1,5 трлн руб.).

На закупки государства (44-ФЗ) влияют уже регуляторные изменения: заказчики стали чаще проводить закупки в виде запроса котировок (ценовой порог по ним увеличен с 3 млн до 10 млн руб., а ограничения на годовой объем сняты). Объем таких сделок вырос с 67,4 млрд руб. до 97,9 млрд руб., количество — с 93,5 тыс. до 150 тыс. Также растет объем закупок у единственного поставщика в электронных магазинах (ценовой порог повышен с 3 млн до 5 млн руб.) — в восемь раз, но абсолютные значения остаются небольшими (1,9 млрд руб.). Чаще всего госзаказчики закупаются на электронных аукционах — 1 млн извещений на 3 трлн руб.

Незначительно вырос объем закупок у единственного поставщика по итогам несостоявшихся конкурентных процедур (в 70% случаев из-за наличия только одного поставщика) — с 1,9 трлн до 2 трлн руб. При этом закупки у «истинного» единственного поставщика сократились — с 1 трлн до 847,3 млрд руб., их количество — с 537,4 тыс. до 514,3 тыс. Всего же заказчики не смогли заключить контракт по итогам 178 тыс. закупок на 761 млрд руб., в прошлом году из-за разрыва логистических цепочек таких закупок было больше — 224 тыс. на 1 трлн руб. Ранее аналитики на основе данных ЕИС фиксировали всплеск несостоявшихся закупок во втором квартале (доклад Минфина этого не подтверждает), что указывало на несоответствие спроса и предложения. Так, несмотря на рост числа поставщиков, потребности заказчиков остаются не удовлетворены, в том числе из-за менее конкурентной продукции по цене и качеству (см. “Ъ” от 12 июля).

Минфин в новом отчете отдельно учел закупки с ограничениями допуска, в том числе с запретами для иностранных производителей. Количество таких процедур в 2023 году выросло на 25% — с 553 тыс. до 694 тыс., но в деньгах закупки растут медленнее — на 5% (1,3 трлн руб.). Отметим, что одновременно ведомство указало, что совокупный объем российских товаров (с учетом поставляемых при выполнении работ и оказании услуг) по итогам второго квартала составил иную сумму — 773 млрд руб.

Диана Галиева