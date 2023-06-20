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Коммерсантъ FM
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Региональные заказчики не освоили квоту

Мониторинг госзакупок

Как стало известно “Ъ”, более тысячи из 9 тыс. региональных заказчиков, работающих по закону о закупках госкомпаний (223-ФЗ), не выполнили в 2022 году установленную квоту на закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). С прошлого года, напомним, обязательная доля таких закупок повышена с 20% до 25%. Теперь в качестве санкции закупки таких заказчиков подпадут под более жесткие нормы закона о контрактной системе (44-ФЗ). К обязанностям нарушителей квоты добавятся обоснование цены закупки, строго регламентированный выбор способа определения поставщика и создание комиссии по закупкам. Чтобы вернуться к 223-ФЗ, нарушителям надо будет выполнить квоту уже по условиям 44-ФЗ.

Кроме увеличения квоты с 2022 года резко расширен список крупнейших федеральных и региональных заказчиков, обязанных закупаться у МСП и подпадающих под мониторинг Корпорации МСП и региональных органов власти,— с 1,9 тыс. до 12 тыс. Благодаря этому по итогам 2022 года Белый дом зафиксировал рекордный объем закупок госкомпаний у МСП — 7 трлн руб. против 4,4 трлн руб. в 2021-м (см. “Ъ” от 15 мая).

Анализ годовых отчетов, размещенных заказчиками в Единой информационной системе в сфере закупок, показал, что с квотой не справились 204 региональных заказчика. Еще 850 не разместили годовую отчетность о закупках у субъектов МСП в срок (не позднее 1 февраля). При этом федеральные заказчики с подобными проблемами не столкнулись и выполнили новые требования в полном объеме, сообщили в Корпорации МСП.

Региональные заказчики могли не успеть адаптироваться к ужесточению требований — примерно 80% нарушений связаны именно с нарушением порядка отчетности. Впрочем, со слов представителя Корпорации МСП, с заказчиками на протяжении года велась и продолжает вестись разъяснительная работа, также им оказана методологическая помощь. «Мы усилим работу с региональными заказчиками для соблюдения правительственной квоты на закупки, так как этот рынок сбыта крайне важен для малого и среднего бизнеса, он дает стабильный канал реализации продукции. И важно, чтобы все компании с государственным участием и регионы понимали важность и системность такой работы»,— отмечает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Диана Галиева

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