Борьба ненужного с некачественным

Данные о закупках государства в первом полугодии 2023 года свидетельствуют о том, что, несмотря на рост конкуренции в госзаказе, удовлетворить спрос заказчиков пока не удается: в секторе резко возросло количество несостоявшихся закупок. Схожие тенденции зафиксированы в открытой части закупок госкомпаний. Данные могут свидетельствовать о том, что, несмотря на увеличение числа поставщиков, их продукция пока не соответствует запросам заказчиков — по цене и качеству, о чем также сообщали и крупные частные компании, попытавшиеся заместить ушедших поставщиков отечественными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем закупок госзаказчиков по 44-ФЗ в деньгах вырос с 5 трлн руб. в первом полугодии 2022 года до 5,4 трлн руб. в том же периоде 2023-го (4,6 трлн руб. в 2021 году), следует из анализа электронной площадки «Росэлторг» данных Единой информационной системы в сфере закупок. В количественном измерении изменения незначительны: число закупок возросло с 1 млн до 1,2 млн процедур (1 млн в 2021-м). Средняя цена контракта таким образом сократилась — с 5 млн до 4,5 млн руб. Уровень конкуренции по итогам полугодия 2023 года вырос — на одну закупку в среднем приходится 2,39 заявки против 2,2 в первом полугодии 2022-го (в 2021 году, до ухода иностранных поставщиков с рынка,— 2,66 заявки).

Впрочем, несмотря на постепенное восстановление предложения в госзаказе, потребности заказчиков остаются не удовлетворены: число несостоявшихся закупок к июлю 2023 года превысило 254 тыс. после 45,7 тыс. в 2022 году (73,5 тыс. в 2021-м). Всплеск таких закупок приходится на второй квартал (206,8 тыс.), но объяснить его аналитики затруднились. Между тем массовый срыв контрактов на фоне роста уровня конкуренции может свидетельствовать о несоответствии предложения спросу. Схожие проблемы наблюдаются и в частном секторе. Попытки крупного бизнеса заместить ушедших иностранных поставщиков малыми предприятиями более успешны при поставках «простых» позиций и реже соответствует потребностям промышленников по мере усложнения. Данные о закупках показывают, что появление новых поставщиков — не индикатор восстановления рынка: их продукция пока неконкурентоспособна. По отраслям этот процесс выглядит так: на конкурсах по поставкам лекарств число несостоявшихся процедур возросло в годовом выражении с 283 до 7,3 тыс. (уровень конкуренции — с 1,28 до 1,36 заявки), в поставках электронного и оптического оборудования — с 427 до 5,2 тыс. (2,5 и 2,67 заявки), химической продукции — с 165 до 2,4 тыс. (2,45 и 2,77), в строительных работах — с 258 до 6,8 тыс. (2,67 и 3,53).

Часть несостоявшихся конкурентных закупок может завершаться подписанием контракта с единственным поставщиком, но в целом количество таких контрактов даже сократилось с 347,8 тыс. до 322,6 тыс., а их объемы — с 2,2 трлн руб. до 1,7 трлн руб. Между тем количество изначально неконкурентных закупок у единственного поставщика выросло — с 389 до 3,3 тыс., а их объемы — с 744,7 млн руб. до 1,7 трлн руб., что может быть связано с развитием механизма «закупки с полки» — размещения поставщиками на торговых площадках предложений о поставке товаров и их выбор без привычной закупочной процедуры.

Доступные аналитикам данные о закупках госкомпаний (223-ФЗ) все еще остаются непоказательны. Их объем по итогам полугодия составил 3,8 трлн руб. после 4,3 трлн руб. в 2022 году, но эти объемы несопоставимы с досанкционным 2021 годом — 572,4 тыс. закупок на 10,4 трлн руб. С марта 2022 года госкомпании, напомним, получили возможность скрывать часть закупок из-за санкционных рисков — это может быть до половины всех закупок госАО, но данные о них недоступны даже государству (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года). С апреля Минфин должен был вернуть данные о закупках в «закрытый контур» ЕИС, но не для внешних наблюдателей. В открытом же сегменте закупок госкомпаний тенденции аналогичны 44-ФЗ — формальный рост уровня конкуренции и фактический — несостоявшихся процедур.

Диана Галиева