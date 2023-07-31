Госдеп сообщил о скором начале переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

В Вашингтоне сообщили, что переговоры с Киевом о гарантиях безопасности стартуют на «текущей неделе». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер. Он также сообщил, что официальные представители США примут участие в мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии.

«Эти переговоры (с Киевом.— “Ъ”) стартуют на текущей неделе»,— заявил господин Миллер, уточнив, что они пройдут в виртуальном формате (цитата по ТАСС). Американскую делегацию на переговорах возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, сообщил представитель Госдепа. Он отметил, что гарантии по безопасности, которые будут обсуждаться, не заменяют военную помощь, оказываемую США Украине.

На вопрос, будут ли эти гарантии предоставлены по примеру тех, которые получил Израиль, Мэтью Миллер отвечать отказался. Он пояснил, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Тогда были анонсированы переговоры с Киевом, целью которых должна стать выработка серии двусторонних соглашений в области безопасности. О «гарантиях безопасности» речь не шла — в тексте декларации нигде не было сказано, что какая-либо из стран «семерки» будет воевать за Украину. Вместо гарантий Киеву были обещаны «обязательства и договоренности по безопасности».

Официальные представители правительства США примут участие в мирном саммите по Украине в Саудовской Аравии, также сообщил господин Миллер на брифинге, добавив, что не может сообщить больше подробностей. Его слова приводит агентство Reuters.

Переговоры с США в рамках двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности анонсировал 30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак. О готовящемся в Саудовской Аравии саммите со ссылкой на источники первой сообщила The Wall Street Journal.

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Мария Федотова