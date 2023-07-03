Строителей разгрузили от работы

Несмотря на то что лето — традиционно высокий сезон в строительстве, в этом году у подрядных компаний становится все меньше работы. В июне мощности участников рынка оказались загружены в среднем на 2,7 месяца вперед, в то время как в феврале — на 5,1 месяца. Причина — в продолжающемся снижении деловой активности девелоперов жилья, сокративших вывод новых объектов почти на четверть. Рост заказов в феврале обеспечили операторы госстроек, которые старались быстрее заключать с исполнителями контракты, опасаясь ожидаемого подорожания стройматериалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Обеспеченность подрядных компаний строительными контрактами в июне 2023 года сократилась до 2,7 месяца, следует из данных Росстата. Максимальный результат в этом году был зафиксирован в феврале, когда подрядчики были загружены в среднем на 5,1 месяца вперед — это максимальный показатель за последние полтора года.

Вместе с тем снижается и общая сумма контрактов. По данным Росстата, объем заключенных договоров на строительство в июне составил 1,11 трлн руб., столько же было и в мае: это почти на 16% меньше, чем в феврале, и на 7,5% меньше, чем в марте и апреле.

Одна из причин снижения обеспеченности подрядчиков контрактами и их общей суммы — сокращение объемов строительства девелоперами жилья, являющимися наряду с операторами госстроек крупными заказчиками на подрядном рынке. Интенсивность в жилищном строительстве падает из-за снижения покупательной способности, констатирует член генсовета «Деловой России» Олег Малахов. Так, в столице в первой половине 2023 года число строящихся жилых комплексов сократилось на 23% год к году, отмечает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет крупных девелоперов города) Владислав Преображенский. «Эта тенденция характерна и для других регионов страны»,— добавляет он. Часть застройщиков жилья переносит вывод новых проектов из-за перенасыщенности рынка, подтверждает директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова.

В то же время эксперты объясняют рост заказов на подрядные работы в феврале увеличением госконтрактов. Тогда объемы господрядов в инфраструктурном строительстве выросли в полтора раза год к году, говорит гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. По ее словам, на это повлиял отложенный спрос на запуск проектов после первой волны кризиса в 2022 году из-за начала боевых действий на Украине.

В начале этого года в сегменте госстроек наблюдалась аномальная ситуация с контрактацией, строители получили большие авансы, выделенные в том числе ОАО РЖД и госзаказчиками, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Госзаказчики в ожидании заметного подорожания стройматериалов стремились как можно скорее заключить контракты с подрядчиками по более низким ценам, поясняет эксперт. Но сейчас, отмечает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев, заканчивается часть крупных госконтрактов, заключенных два-три года назад.

Рост цен на материалы также беспокоит и самих подрядчиков — так ответили 43% компаний, опрошенных Росстатом. При этом 23% заявили о проблеме с дефицитом квалифицированных кадров.

Любая стройкомпания пытается получить как можно больше контрактов, так как регулярность и прогнозируемость получения денежных средств от заказчиков обеспечивают выплаты зарплат рабочим, констатирует Олег Малахов. Кроме того, продолжает он, у банков, зависимость от которых в стройиндустрии весьма значительна, высокие требования к портфелю контрактов компаний при предоставлении кредитов.

Тем не менее ситуация в строительной отрасли в этом году, в отличие от прошлого года, когда первая волна кризиса серьезно повлияла на показатели индустрии, выглядит более позитивной, утверждает Михаил Бурмистров. Однако, предупреждает Хусейн Плиев, если сейчас не восполнить прошлогодний спад объемов строительства, то это может усилить процесс поглощения крупными холдингами подрядных компаний среднего размера. Такое укрупнение может привести к серьезной монополизации рынка.

Дарья Андрианова