Передай своего клиента

НАУФОР разработала поправки к законодательству по передаче данных клиентов от одного профучастника другому для расчета налогов. При массовом переводе в 2022 году действовали правила, упрощавшие передачу информации. Однако, по оценке экспертов, сотни тысяч инвесторов могли столкнуться с двойным удержанием НДФЛ. В то же время предложенные изменения не решают вопрос полностью, говорят юристы, и могут привести к дополнительным расходам брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок, разработанным Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), о передаче документов от одного профучастника другому. Они вносят изменения в закон «О рынке ценных бумаг» и в Налоговый кодекс. Поправки позволяют профучастникам по заявлению клиента получать данные о нем и его сделках от другого профучастника в электронной форме и учитывать их при расчете подоходного налога. На передачу данных отводится до 60 дней, а сам стандарт переводов разрабатывает СРО и утверждает ЦБ. Сейчас документ рассматривают финансовые регуляторы.

Замена бумажного комплекта документов на передачу данных в электронной форме упростит и ускорит процесс представления информации и правильного учета расходов при определении сумм налога, пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Чтобы налогом облагалась не вся вырученная сумма, а именно доход от реализации ценных бумаг, инвестор получает возможность запросить у прежнего брокера комплект документов, которые подтверждают информацию о покупке, и предоставить их новому брокеру для корректного расчета налога.

Введение блокирующих санкций в отношении крупнейших российских банков прямо отразилось на клиентах их брокерских подразделений и дочерних компаний (см. “Ъ” от 16 марта 2022 года). Ограничения, введенные европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, лишили их возможности распоряжаться иностранными ценными бумагами через подсанкционных брокеров. Это привело к массовым переводам клиентов к другим профучастникам. Причем с расширением санкций на другие финансовые организации количество переведенных лиц увеличилось (см. “Ъ” от 8 апреля 2022 года).

В Банке России говорят, что «количество переведенных инвесторов оценить сложно в связи с тем, что сам процесс перевода предполагал открытие второго, третьего и т. д. брокерского счета в иных брокерах без закрытия первоначального брокерского счета». По оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, количество сменивших брокеров клиентов составило 1,2–2 млн человек (с учетом повторных переходов). В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

При массовом переводе клиентов отсутствовала возможность в ограниченное время сформировать комплекты документов для каждого клиента, поэтому использовались реестры, возможность перехода по которым утвердил Банк России, отмечает Алексей Тимофеев. Принятые в конце 2022 года изменения в НК, которые позволяли использовать для расчета налога информацию из реестров для подтверждения цен приобретения ценных бумаг, были временной мерой.

Даже в этом случае эксперты говорят о проблеме повторного удержания НДФЛ. По оценке руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, с проблемами учета могли столкнуться несколько десятков тысяч клиентов. Партнер a.t.Legal Александр Павловский оценивает количество пострадавших в несколько сотен тысяч человек.

К положительным сторонам предложений НАУФОР адвокат «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов относит возложение именно на брокера обязанности по передаче сведений и документов по заявлению инвестора, а также признание электронного документооборота. При этом в случае неправильного расчета налоговой базы новым налоговым агентом придется обратиться в налоговый орган с приложением всех подтверждающих документов, отмечает Александр Павловский.

Вместе с тем санкционная проблематика поставила под вопрос трансграничную верификацию налоговых досье. Отсюда, по мнению Андрея Бархоты, и главный риск законопроектов: их имплементация не сможет полностью решить проблему двойного налогообложения для инвесторов, сменивших брокера. В Ассоциации владельцев облигаций предлагают сократить в два раза срок для передачи документов. Кроме того, возникает необходимость гарантирования конфиденциальности передаваемых и обрабатываемых сведений, говорит Александр Павловский, что неизбежно ведет к дополнительным расходам брокеров.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова