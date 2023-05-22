Брокеры померились комиссиями

Брокеры по итогам первого квартала в целом показали рост комиссионных доходов всего на 5%. Изменение объема и структуры выручки брокеров связано с санкционным давлением и трансформацией диапазона доступных инвесторам инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Брокерские компании показали рост комиссионных доходов на 5% по итогам первого квартала, свидетельствуют расчеты “Ъ”. При этом выделяется довольно внушительный рост выручки как в целом от услуг, так и от брокерских услуг у некоторых компаний («Фридом Финанс», «Ренессанс», «Алор», «Апрель» и др.). После бурного роста доходов от услуг на валютном рынке в прошлом году ряд компаний показали снижение (БКС, «Финам», «Ренессанс»), а ряд других — существенный рост («Фридом Финанс», «Уралсиб»).

Изменение объема и структуры выручки брокеров в первом квартале 2023 года — результат кардинальной трансформации диапазона доступных инвесторам инструментов на фоне санкционного давления, говорит независимый аналитик Андрей Бархота. Ряду брокеров, по его словам, удалось заместить выпадающие доходы от сужения объемов торгов за счет роста объемов по валютным счетам либо перевода части клиентских операций в дочерние организации с более широкими возможностями. «Часть валютных пассивов действительно переместилась из банковского сектора на брокерские счета»,— согласна главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Результаты крупнейших брокерских компаний по итогам I кв. 2023 года Выйти из полноэкранного режима Название компании Выручка от оказания услуг на финансовом рынке (млн руб.) Изм. за год (%) Доля брокерских услуг (%) Остатки на счетах клиентов (млрд руб.)* БКС 4285,6 6,3 82,1 81,33 БК «Регион» 1585,0 -12,3 н.д. н.д. «Ай Ти Инвест» 1177,5 899,1 88,6 10,67 «Финам» 957,7 -10,7 72,7 44,73 «Открытие брокер» 696,3 -47,2 н.д. н.д. «Цифра брокер» (быв. «Фридом Финанс») 661,5 -3,8 89,1 42,42 «Ренессанс Брокер» 649,1 130,6 34,7 7,83 «Алор брокер» 331,1 130,4 95,3 5,99 ИФК «Солид» 281,7 37,6 н.д. н.д. «Москва Сити Секьюритиз» 202,5 -15,8 99,2 0,35 «Дженерал Инвест» 191,3 121,4 95,7 2,27 БК «Платформа» (быв. «ВТБ Капитал Брокер») 191,2 -31,5 30,9 7,21 «Апрель Капитал брокер» 188,2 6519,0 н.д. н.д. «Велес Капитал» 163,6 -41,8 92,0 14,94 «Ива Партнерс» (быв. «Универ Капитал») 154,4 81,1 н.д. н.д. Открыть в новом окне *На 31 марта 2023 года. Источник: по данным отчетности компаний.

Описанные результаты связаны прежде всего с американскими и европейскими санкциями, которые оказались наиболее жесткими именно для финансового сектора, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Деятельность многих брокеров, ассоциированных с подсанкционными банками, была парализована. Господин Шатов поясняет, что на финансовые показатели брокеров влияют условия обслуживания клиентов, объем торгов (в части комиссионных), доступность инструментов инвестирования и динамика количества активных счетов, рыночная волатильность и т. д. «После попадания в санкционные списки брокеры и доверительные управляющие не могут покупать и продавать иностранные ценные бумаги. Помимо этого, санкции не позволяют совершать вывод валюты (доллары и евро) и ее перевод»,— уточнил он.

Валютная выручка сильно зависит от специфики брокера, отмечает управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров. По его словам, комиссии для физлиц до сих пор остаются повышенными, поэтому для розничных банков и брокеров, в том числе имеющих инфраструктуру отправки валюты за рубеж, комиссии от конверсионных операций могут даже показывать рост.

Сложившаяся ситуация поставила в конкурентные условия брокеров внутри банковской бизнес-модели и за ее пределами, позволив на равных осваивать ниши новых инструментов и валютных счетов, говорит госпожа Авакимян. В апреле—июне этого года рост полученных комиссий эксперт ожидает на уровне не ниже 7–10%.

При этом рост спроса на маркетмейкерские сервисы пока неустойчив, поскольку многие эмитенты были вовлечены в процессы сокращения или реструктуризации корпоративного долга, а новые операции на рынке капитала должны быть предварительно подготовлены, указывает госпожа Авакимян. Тем не менее рост активности в этом сегменте неизбежен, считает она. «Компетенции брокеров в организации размещений накапливаются, но пока возможна лишь ценовая конкуренция с банками, когда эмитенты платят меньшую комиссию за тот же объем услуг, в том числе биржевой маркетинг»,— добавила аналитик.

Во втором полугодии мы можем ожидать роста объемов маркетмейкерских услуг, считает господин Бархота. Не исключено увеличение организаций выпуска долговых и акционерных инструментов у эмитентов второго-третьего эшелонов, считает он. Этому, по его словам, будет способствовать рост потребности в финансировании на фоне увеличения объема заказов и фактора освободившихся ниш для импортозамещения.

Ксения Куликова