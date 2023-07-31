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Коммерсантъ FM
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Конкуренция средней тяжести

На губернаторские выборы в 21 регионе России выдвинулись от 4 до 12 кандидатов

В субботу в регионах, где пройдут прямые выборы губернаторов, завершился этап выдвижения кандидатов. Лидером по их количеству оказалась Москва, хотя 7 из 12 претендентов на мэрское кресло в итоге так и не сумели собрать подписи для регистрации. Минимальная конкуренция обнаружилась сразу в четырех регионах — в Тюменской, Магаданской и Кемеровской областях, а также на Чукотке, где поучаствовать в губернаторской гонке пожелали лишь по четыре кандидата.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Традиционно конкурентной по числу заявленных участников оказалась кампания в Москве, где закон допускает самостоятельное выдвижение. Бороться за кресло градоначальника собирались 12 человек: представители шести партий и шесть самовыдвиженцев. Правда, это почти втрое меньше, чем на выборах-2018, когда в бюллетень пытались попасть 33 кандидата (15 партийцев и 18 самовыдвиженцев), и почти вчетверо по сравнению с выборами-2013 (выдвигался 41 кандидат, из них 12 от партий). На этот раз ни один самовыдвиженец так и не сумел собрать подписи районных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Ранее это удавалось сделать только действующему мэру Сергею Собянину, который в этот раз баллотируется от «Единой России» (ЕР). В итоге регистрацию получили только представители думской пятерки.

Схожим образом ситуация сложилась в Омской области, где тоже допускается самовыдвижение (больше в этом году таких регионов нет). Побороться за губернаторский пост там решили восемь человек, половина из которых — самовыдвиженцы, но ни одному из них фильтр не покорился. Зато удачно собрали подписи и прошли регистрацию все кандидаты от партий: представители ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России».

Наиболее конкурентной на сугубо «партийных» выборах стала кампания в Алтайском крае, где в губернаторы выдвинулись сразу девять человек. Правда, регистрацию пока прошел только действующий глава региона Виктор Томенко (ЕР). Еще пять кандидатов — от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), ЛДПР, «Новых людей», Партии пенсионеров и «Коммунистов России» — ожидают решения комиссии (проверка документов занимает до десяти дней). Не сумели собрать нужное число подписей «экологические» выдвиженцы от партий «Зеленые» и «Зеленая альтернатива», а также первый секретарь крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова.

Самый массовый сход партийцев с дистанции произошел в Якутии, где из восьми выдвинутых кандидатов половину уже отсеял муниципальный фильтр: не смогли собрать подписи представители Партии пенсионеров, «Родины», «Зеленых» и «Гражданской инициативы». Регистрацию пока прошел только действующий глава республики Айсен Николаев (ЕР), а выдвиженцы от КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России» ждут решения комиссии.

Повышенной конкурентностью отметилась кампания в Красноярском крае, где против врио губернатора Михаила Котюкова (ЕР) выдвинулись сразу пять действующих и один бывший депутат законодательного собрания. Однако двое — представители «Новых людей» и «Родины» — уже сошли с дистанции, не сумев собрать нужного числа подписей. Документы остальных кандидатов (от КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Зеленых»), а также самого господина Котюкова еще проверяет комиссия.

В Хакасии, Приморье и Самарской области в губернаторы баллотировались по шесть кандидатов. В первом регионе подписи не смогли собрать двое (от СРЗП и «Родины»), в двух других — по одному (от Партии пенсионеров и Демократической партии соответственно). При этом все, кто принес документы в избирком, уже получили регистрацию. Также шесть человек выдвинулись на пост главы Смоленской области, но регистрацию там пока прошел только врио губернатора Василий Анохин (ЕР). Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России» ожидают решения комиссии, а выдвиженцы «Родины» и Партии пенсионеров нужного количества подписей не собрали.

В Московской, Новосибирской, Воронежской, Орловской, Псковской, Ивановской, Амурской и Нижегородской областях поучаствовать в выборах решили по пять человек. В Подмосковье не сумел собрать подписи экс-депутат Госдумы Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), в Орловской области — бизнесмен Владислав Абрамов («Российский общенародный союз»). Другие кандидаты представили в комиссию необходимые документы, часть уже прошла регистрацию, остальные ожидают решения.

Наконец, всего по четыре кандидата претендуют на губернаторский пост в Тюменской, Магаданской и Кемеровской областях, а также на Чукотке. Везде это представители «старой» думской четверки, собравшие нужное количество подписей. В Тюменской и Магаданской областях зарегистрированы уже все четверо, в Кузбассе и на Чукотке — пока только действующий руководитель Сергей Цивилев и врио губернатора Владислав Кузнецов соответственно (оба от ЕР).

В партийном разрезе наиболее активными стали ЕР, КПРФ и ЛДПР. Единороссы выдвинули кандидатов везде, кроме Орловской области, которой руководит коммунист Андрей Клычков, впервые назначенный на этот пост президентом. Либерал-демократы не стали участвовать в выборах в Амурской области, но потерь на этапе сбора подписей у них, как и у единороссов, нет. Коммунисты же отказались от участия в гонке в Приморье, «потеряли» Марию Прусакову в Алтайском крае и рискуют остаться без кандидата в Амурской области: на прошлой неделе стало известно о претензиях избиркома к подписям выдвинутого КПРФ общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова.

Кандидатов от СРЗП не будет как минимум в семи регионах. Эсеры сами отказались от борьбы в Якутии, Омской, Нижегородской, Псковской, Орловской и Смоленской областях, а в Хакасии депутат Верховного совета Ольга Ширковец не сумела преодолеть муниципальный фильтр. Пятая парламентская партия — «Новые люди» — выдвинула кандидатов в губернаторы только в шести субъектах (из 21), при этом в Красноярском крае она уже потеряла депутата заксобрания Дениса Терехова, которому не удалось собрать подписи. По числу выдвиженцев «Новые люди» даже уступили «Коммунистам России», которые выставили девять кандидатов и пока ни одного из них не потеряли.

«Родина» делегировала на губернаторские выборы шестерых кандидатов, из которых четверо уже выбыли из борьбы, Партия пенсионеров — пятерых (трое выбыли), «Зеленые» — четырех (двое выбыли), «Гражданская инициатива» — двух (оба выбыли). Все остальные «малые» партии, в частности, Партия роста, Партия возрождения России, Казачья партия, Демократическая партия, «Гражданская сила» и «Зеленая альтернатива», выдвинули по одному кандидату.

Андрей Прах

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