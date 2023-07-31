Оценки рынка занесут в журнал

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения в структурах, занимающихся исследованиями товарного рынка. Соавтор поправок Антон Горелкин заявил, что инициатива направлена против GfK и Ipsos, чьи данные якобы используются для корректировки санкций в отношении России. Аналитики, которым будет разрешено работать в РФ, должны отчитываться в ФАС о проведенных исследованиях. Эксперты предупреждают, что вследствие принятия поправок иностранные компании могут полностью покинуть страну и участники рынка останутся без адекватной аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ Фото: Василий Максимов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», внесенным 31 июля в Госдуму депутатами от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и КПРФ. Авторы предлагают ограничить иностранное владение компаниями, изучающими структуру товарного рынка, уровнем в 20% и запретить это структурам без юрлица в РФ. Аналитические компании, которые получат разрешение, должны будут соблюдать требования к обработке «контрсанкционной информации» (данных о сделках, которые могут повлечь введение ограничений), не исполнять санкции в отношении РФ и не создавать условия для публикации в интернете «недостоверных данных о структуре товарного рынка».

Под регулирование подпадают компании с выручкой не менее 30 млн руб. за год, оказывающие услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре российского товарного рынка.

Такие компании должны будут ежегодно отправлять в ФАС отчет об исследованиях и публиковать его, раскрывать методики, хранить и обрабатывать данные на территории РФ. В случае принятия поправок требования начнут действовать с 1 марта 2024 года. ФАС готова «оперативно рассмотреть законопроект в случае его поступления», сообщили “Ъ” в службе.

Одним из авторов документа стал Антон Горелкин, известный инициативами об ограничении иностранного капитала в интернет-компаниях — в частности, в сервисах объявлений (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года). В своем канале в Telegram депутат заявил, что данные аналитических компаний, продолжающих работу в РФ, «с большой долей вероятности» используются для корректировки санкций. Господин Горелкин уточнил, что в стране продолжают работать Ipsos, GfK и Nielsen. Американская The Nielsen Company фактически не представлена в РФ, в отличие от NielsenIQ (агрегирует данные по продажам торговых сетей в РФ), отделившейся в 2021 году.

Максут Шадаев, глава Минцифры, о ведомственных данных, апрель 2023 года (цитата по «Интерфаксу»): «Многие данные надо точно убирать из оперативного контура, нужно их хранить в зашифрованном виде. Нужно ограничивать к ним доступ».

В NielsenIQ сказали “Ъ”, что изучают документ: «Авторы с нами не контактировали». В российском офисе Ipsos отказались от комментариев, в GfK не ответили. После начала военной операции России на Украине IDC и Gartner перестали публиковать данные по российскому рынку, а GfK прекратила обновлять сайт для РФ. В декабре 2022 года оказание услуг по исследованию рынка лицам из РФ вошло в пакет санкций ЕС.

Ограничения на иностранный капитал, вводимые в России в других сферах экономики, уже отражались на работе аналитиков. Так, в 2016 году из-за поправок к закону о СМИ, который в том числе вводил лимит на участие иностранцев в измерителе аудитории ТВ, британский рекламный холдинг WPP продал ВЦИОМ свою долю в TNS Russia (сейчас Mediascope).

Иностранные исследовательские компании, которые еще работают в РФ, в случае принятия поправок «могут быть отсечены от проведения исследований внутри страны», говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Директор по стратегическому развитию ГК «F+tech | Марвел» Михаил Фечин отмечает, что в России сейчас нет альтернативы крупным иностранным аналитическим компаниям и в случае их ухода бизнес может понести потери: «Законопроект затронет не только корпоративный сектор, но и потребительский, так как качество и точность аналитических прогнозов сильно снизится».

Влияние поправок на наборы данных, доступные в России, будет отличаться в разных отраслях, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Но любые ограничения так или иначе сказываются на объеме доступной информации и повышают требования к экспертизе и квалификации исследовательских компаний». Авторов законопроекта, по его мнению, может беспокоить в том числе то, насколько независимы друг от друга NielsenIQ и The Nielsen Company. По мнению господина Бурмистрова, в инициативе «есть определенная логика, если учитывать жесткое санкционное давление», хотя «существуют и риски, связанные с усилением регулирования».

Юрий Литвиненко