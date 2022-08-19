Ozon объявился

Как выяснил “Ъ”, Ozon запускает сервис онлайн-объявлений частных лиц. Он уже заработал в Ростове-на-Дону и должен быть расширен на всю страну. Участники рынка признают, что появление нового игрока своевременно: на фоне экономического кризиса и ограничений поставок спрос на бывшие в употреблении товары растет. Но в Ozon не скрывают, что проект придется свернуть в случае принятия поправок к закону «О рекламе», предполагающих создание единого оператора цифровой наружной рекламы и досок объявлений. Они уже прошли первое чтение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Маркетплейс Ozon запустил собственную доску объявлений, следует из письма компании в Минэкономики от 6 июля с предложениями к поправкам к закону «О рекламе», внесенному в Госдуму 8 июля зампредом комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьяновым (15 июля документ принят в первом чтении). В Ozon “Ъ” подтвердили, что сервис «Объявления» доступен с 3 августа в Ростове-на-Дону, планируется его запуск во всех остальных городах России.

Классифайд работает в качестве раздела на портале маркетплейса. Объявления о продаже товаров могут размещать как физические лица, так и продавцы Ozon — например, для реализации уцененных товаров. В разделе размещаются фотографии реального состояния товара. В общей выдаче объявления будут встраиваться отдельными виджетами, объяснили в Ozon. Сервис доставки пока не предусмотрен. Инвестиции в проект не раскрываются.

Между тем в письме Минэкономики компания отмечает, что принятие законопроекта в текущем виде «потребует полного прекращения деятельности Ozon либо закрытия сервиса размещения объявлений, что приведет к значительному усугублению текущих экономических проблем как для самой компании, так и российских граждан».

Поправки, предложенные господином Кирьяновым, предполагают, что управление всеми рекламными экранами, а также классифайдами будет передано единому оператору. Необходимость этого объясняется защитой билбордов и сервисов объявлений от кибератак. Многие участники рынка (Avito, «Юла», HeadHunter, YouDo, «Авто.ру» и др.), а также госорганы уже активно высказывались против принятия поправок, подчеркивая риски монополизации рынков. Автор поправок настаивает, что об этом речи не идет.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко уверен, что, даже если поправки к закону «О рекламе» будут приняты, профильные сервисы не закроются. «Однако совершенно не ясно, как они будут работать,— признает эксперт.— Пока не появятся подзаконные акты, весь рынок будет находиться в подвешенном состоянии».

С этим не согласен глава Института исследований интернета Карен Казарян. По его словам, текущие формулировки проекта поправок к закону «О рекламе» «позволяют допустить, что оператор классифайдов может быть не один». В нем лишь не может быть иностранного участия. «В результате Ozon как публичная компания с головной структурой, зарегистрированной на Кипре, на эту роль претендовать не может, а запускать классифайд, которым компания не сможет фактически управлять из-за нового регулирования, нет смысла»,— поясняет эксперт.

В то же время аналитики считают, что запуск проекта не стоил компании больших вложений. Леонид Делицын из «Финама» оценил разработку классифайда в 15–25 млн руб. Создание сервиса с использованием существующей платформы не требует больших инвестиций, согласен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Появление нового игрока — ожидаемое явление: спрос на бывшие в употреблении товары на фоне экономической ситуации и санкций растет, а на классифайдах появляются позиции, недоступные в открытой продаже, отметил источник “Ъ” на рынке классифайдов. На Amazon, модель которого во многом перенял Ozon, также есть возможность продажи и покупки подержанных товаров. Маркетплейсы вынужденно создают все сервисы, которые есть у конкурентов, считает Леонид Делицин: «У потребителя не должна возникать необходимость отлучиться с маркетплейса за каким-либо товаром или услугой».

Анастасия Гаврилюк