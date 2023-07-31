JP: большинство новобранцев-репатриантов в новом призыве армии Израиля прибыли из России

В Израиле стартовал основной период набора в боевые подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он начался в июле и продлится до сентября, пополнят армейские ряды тысячи юношей и девушек. Почти 500 новобранцев являются репатриантами, а страной происхождения большинства из них является Россия, пишет издание The Jerusalem Post (JP).

По закону все граждане Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ. По состоянию на 2021 год срок срочной службы для мужчин составлял 30 месяцев, для женщин — 24 месяца.

В ЦАХАЛ призваны 478 репатриантов, из них 313 мужчин и 165 женщин. Конкретную цифру прибывших из России JP не называет.

Срочная служба новых репатриантов начинается не менее чем через 12 месяцев после репатриации, резервистская — не менее чем через 24 месяца.

За первые четыре месяца 2023 года, по данным Министерства алии и интеграции, гражданство Израиля получили почти 17 тыс. россиян, сообщает RTVI. За весь 2022 год израильские паспорта получили свыше 37 тыс. граждан России.

Из-за роста числа репатриантов в 2022 году Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов для них в 2023 году.

Мария Федотова