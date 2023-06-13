Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов для репатриантов

Израильский кнессет (парламент) утвердил закон, согласно которому с 10 июля новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получать загранпаспорт (даркон). Теперь вместо даркона релоканты будут получать специальный проездной документ для пересечения границы (лессе-пассе). Об этом сообщает The Times of Israel.

Даркон — это заграничный паспорт Израиля, который дает возможность гражданам—резидентам страны совершать поездки за границу без оформления виз в 161 государство мира, включая США и территорию Шенгена. Лессе-пассе обеспечивает безвизовый въезд в 61 страну. Максимальный срок действия даркона составляет 10 лет, а лессе-пассе — 5 лет.

Законопроект был инициирован ультрарелигиозной партией ШАС, входящей в правящую коалицию премьера Биньямина Нетаньяху. Предыдущая версия закона была принята в июле 2017 года, она предусматривала выдачу даркона всем совершеннолетним репатриантам сразу после получения гражданства. Он выдавался сроком на год. Продлить паспорт можно было, если репатриант находился в Израиле хотя бы девять месяцев в год. В новой версии, предложенной в марте израильским МВД, поправки возвращают закон о зарубежном паспорте к положению 1954 года.

Согласно новой редакции закона, министр внутренних дел может отказать в выдаче израильского заграничного паспорта репатрианту, не проживающему в Израиле на постоянной основе. Вместо даркона такой человек получит временный проездной документ (лессе-пассе). Для получения даркона новым репатриантам нужно будет прожить в Израиле год, чтобы подтвердить, что страна стала их основным местом жительства.

Внести поправки в закон правительство Израиля решило из-за роста числа репатриантов в 2022 году. Многие из них получили гражданство, но не стали жить в стране. По данным телеканала 13tv, около 41% россиян, которым выдали израильское гражданство, вернулись в Россию.