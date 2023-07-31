МИД Украины заявил о договоренности с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом украинский продовольственный экспорт. По словам господина Кулебы, была достигнута договоренность об использовании хорватских портов для экспорта зерна.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность»,— цитирует сайт МИД Украины министра.

Издание Handelsblatt со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза сообщало, что в 2022 году через Дунай ежемесячно отгружалось 2,2 млн т украинского зерна, сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя ЕС. Сейчас, по его словам, это более 3 млн т.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После того, как Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Евросоюз тем временем заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по «путям солидарности».

«Пути солидарности» — это железнодорожные и автомобильные транспортные маршруты через страны ЕС, граничащие с Украиной.

По данным ООН, всего за время работы черноморских коридоров было экспортировано почти 33 млн т украинского зерна.

О последствиях приостановки участия РФ в зерновой сделке читайте в публикации «Ъ» «Полная разноколосица».

Мария Федотова