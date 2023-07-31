Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Украины заявил о договоренности с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом украинский продовольственный экспорт. По словам господина Кулебы, была достигнута договоренность об использовании хорватских портов для экспорта зерна.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность»,— цитирует сайт МИД Украины министра.

Издание Handelsblatt со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза сообщало, что в 2022 году через Дунай ежемесячно отгружалось 2,2 млн т украинского зерна, сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя ЕС. Сейчас, по его словам, это более 3 млн т.

Зерновая сделка была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После того, как Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Евросоюз тем временем заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по «путям солидарности».

«Пути солидарности» — это железнодорожные и автомобильные транспортные маршруты через страны ЕС, граничащие с Украиной.

По данным ООН, всего за время работы черноморских коридоров было экспортировано почти 33 млн т украинского зерна.

О последствиях приостановки участия РФ в зерновой сделке читайте в публикации «Ъ» «Полная разноколосица».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...