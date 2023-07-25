ЕС планирует покрыть транспортные расходы на экспорт зерна из Украины по суше

Европейский Союз готов экспортировать почти все украинское зерно по «путям солидарности» и помочь покрыть расходы из-за опасений, что Россия окажется в выигрыше от дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики. Об этом заявил комиссар Евросоюза по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции в Брюсселе.

«Пути солидарности» — это железнодорожные и автомобильные транспортные соединения через страны ЕС, граничащие с Украиной.

«Мы готовы экспортировать практически все. Это около четырех млн тонн масличных и зерновых культур в месяц, и мы вышли на этот объем в ноябре прошлого года», — приводит слова господина Войцеховского Reuters.

Януш Войцеховский рассказал, ЕС рассматривает несколько инициатив по разработке совместного для государств-членов плана покрытия дополнительных транспортных расходов. «Торговля недостаточно привлекательна... Россия будет в выигрыше от этой ситуации, потому что будет дешевле покупать зерно из России, чем из Украины, перевезенное через Польшу в балтийские порты»,— добавил он.

Сегодня, 25 июля, представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз получил письмо от украинских властей с просьбой о введении альтернативных «зеленых коридоров» для вывоза зерна. Мириам Гарсия заявила, что обсуждение безопасного вывоза украинской агропродукции проходит в рамках координационной комиссии — в нее входят страны ЕС, Украина и Молдавия. «Наша главная цель — убедиться, что мы можем вывезти зерно и обеспечить полную безопасность»,— сказала она на брифинге.

В связи с приостановлением участия России в зерновой сделке гарантии безопасности в северо-западной акватории Черного моря, откуда экспортировалось украинское зерно, были отменены. Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. На этом фоне Украина решила создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Между тем, по данным ЕС, 60% украинского зерна доставляются в страны Евросоюза по суше и отправляются оттуда через порты на Балтийском море, Адриатическом море и другие порты на Черном море.

О последствиях приостановки участия в зерновой сделки — в публикации «Ъ» «НАТО зовут в коридор»

Полина Мотызлевская