Метро дотянули до суда

В Красноярске направлено в суд уголовное дело бывшего председателя правительства края Юрия Лапшина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метрополитена. Согласно версии следствия, в декабре 2019 года глава регионального правительства, зная о существенных недостатках в документации, дал министру транспорта края незаконное распоряжение обеспечить подписание актов приемки выполненных подрядчиком работ на сумму более 742 млн руб. Юрий Лапшин, которого на время следствия и суда отпустили под подписку о невыезде, вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего Юрия Лапшина — главы правительства Красноярского края при губернаторе Александре Уссе, ушедшего в отставку в апреле 2023 года. Фигурантом расследования глава кабинета министров Красноярского края стал в октябре 2022-го.

В отношении высокопоставленного чиновника СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), задерживать Юрия Лапшина не стали.

Изложенные в материалах следствия события связаны со строительством в Красноярске метрополитена. По версии правоохранителей, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление и АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») заключили госконтракт стоимостью 954 млн руб. по корректировке проектно-сметной документации строительства метро.

В декабре того же года подрядчик представил отчет о проделанной работе. Следствие считает, что в нем содержались существенные недостатки, препятствовавшие приемке работ. В частности, подрядчик, говорится в деле, фактически пробурил около 60 скважин в четырех районах Красноярска, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220.

«О наличии недостатков было достоверно известно руководителю краевого транспортного управления, который докладывал об этом министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал председателя правительства края»,— рассказали в прокуратуре. Тем не менее, говорится в материалах дела, в декабре 2019 года глава регионального правительства, заинтересованный в освоении бюджетных средств, дал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание актов приемки выполненных работ на сумму более 742 млн руб.

По указанию министра Константина Димитрова руководитель краевого транспортного управления завизировал фиктивные бумаги, на их основании, по версии следствия, денежные средства из федерального бюджета были перечислены в «КрасноярскТИСИЗ» и похищены.

В январе 2023 года в деле красноярского премьер-министра появился новый эпизод. Ему вменили в вину воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ; наказывается штрафом до 500 тыс. руб., лишением права занимать определенные должности или обязательными работами на срок до 360 часов). Как указывается в материалах СКР, чиновник не направил в установленные законом сроки в Минопромторг РФ заявку компании «Базис» на реализацию приоритетного инвестиционного проекта — создание лесоперерабатывающего комплекса в Лесосибирске. В результате, по данным следствия, фирме был причинен ущерб в размере 33,6 млн руб., которые она вложила на подготовительном этапе.

Юрий Лапшин вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

23 апреля он подал в отставку. Как пояснил Юрий Лапшин, он «посчитал правильным» подать в отставку после ухода с поста главы региона Александра Усса, правительство которого возглавлял. Юрий Лапшин напомнил, что получил приглашение на должность от господина Усса и проработал на своем посту пять лет.

Председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь также находится под следствием. Ему вменяется в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на миллиард рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-министра транспорта красноярского края Константина Димитрова, который заключил сделку с прокуратурой, уже рассматривается в суде.

Уроженец Красноярска Юрий Лапшин начал политическую деятельность в родном городе, став в начале 1990-х годов руководителем горкома Комсомола. Затем он ушел в бизнес, в частности, возглавлял страховую компанию «Астроваз». Новый виток его политическая карьера сделала уже в соседней Хакасии, куда Юрий Лапшин переехал в 2009 году по приглашению главы республики Виктора Зимина. Там красноярец занимал должности министра финансов, первого заместителя главы Хакасии и председателя правительства региона. Возвращение в Красноярск состоялось в октябре 2014 года — Юрий Лапшин стал заместителем председателя правительства региона, который тогда возглавлял Виктор Толоконский. После прихода на должность губернатора Александра Усса в 2017 году Юрий Лапшин пошел на повышение и занял пост главы краевого правительства.

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск