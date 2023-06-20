Метро довезло до суда

Дело экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова передается в суд. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при проектировании метрополитена в Красноярске. Как считают правоохранители, зная, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме, он распорядился выплатить ему всю стоимость — 740 млн руб. Свою вину экс-министр признал и заключил соглашение о сотрудничестве, указав на причастных к преступлению «иных лиц». Также фигурантами расследования преступления являются бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и председатель совета директоров компании-подрядчика «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Димитров

Фото: Архив Константина Димитрова Константин Димитров

Фото: Архив Константина Димитрова

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра транспорта региона Константина Димитрова. Дело в ближайшее время будет направлено в Центральный райсуд Красноярска. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при проектировании Красноярского метрополитена (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии).

Контракт на 975 млн руб. с компанией-подрядчиком АО «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование метрополитена региональные власти в лице краевого транспортного управления заключили еще в сентябре 2019 года. Подрядчик должен был провести корректировку проектно-сметной документации (ПСД) строительства. Метро строилось в городе с 1995 года, а в 2009 году было заморожено. Работы по проекту были возобновлены лишь в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». На актуализацию проекта из федерального бюджета был выделен 1 млрд руб.

По версии следствия, обвиняемый знал о недостатках в части исполнения контракта, которые препятствовали принять работу подрядчика. «В частности, вместо 220 скважин пробурено 60, использовалась устаревшая проектная документация начала 90-х годов, отсутствовала актуальная геодезическая съемка и др.»,— рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Однако «действуя во исполнение заведомо для него незаконного указания вышестоящего должностного лица», господин Димитров распорядился подписать акт приемки-передачи работ на сумму более 742 млн руб.

Фиктивные акты, как считает следствие, подписал руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров.

В июле 2022 года министр был задержан. Летом того же года были задержаны и помещены в СИЗО Константин Мандров и председатель совета директоров компании-подрядчика «КрасноярскТИСИЗ», бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь.

Константину Мандрову инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Досудебного соглашения он не заключал, свою вину признает частично. Господин Мандров находится под домашним арестом. Его дело еще расследуется, уточнили в прокуратуре края. Дело в отношении Олега Митволя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было расследовано УФСБ по Красноярскому краю в конце мая 2023 года. Олег Митволь уже год находится под стражей, несмотря на признание вины и соглашение о сотрудничестве.

Также свою вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием Константин Димитров. В прокуратуре сообщили, что, выполняя его условия, он «рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления и указал на иных причастных лиц».

Подробности в ведомстве не уточнили. Сейчас Константин Димитров находится под домашним арестом.

Еще одним фигурантом расследования является экс-председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. В отношении него в феврале 2023 года также было возбуждено дело о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники, якобы именно Юрий Лапшин дал указание своим подчиненным подписать фиктивные акты приемки работ по корректировке ПСД строительства метрополитена. Официально эту информацию в органах не подтверждают.

В апреле 2023 года Юрий Лапшин оставил свой пост в правительстве края после того, как губернатор Александр Усс подал в отставку. Свое решение Юрий Лапшин назвал «правильным». «У нового главы края (Михаил Котюков.— “Ъ”) должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом»,— сказал тогда Юрий Лапшин, его слова привела пресс-служба правительства.

Оксана Павлова, Новосибирск