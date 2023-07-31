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Коммерсантъ FM
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Доллар превысил 92 рубля впервые с 7 июля

Курс доллара на открытии Московской биржи вырос на 0,61%, достигнув 92,27 руб./$. Он превысил отметку 92 руб. впервые с 7 июля. Евро растет на 0,62%, до 101,55 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,66%, до 12,89 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов впервые после начала военной операции на Украине. Эксперты связывают ралли в том числе с девальвацией рубля и ростом цен на нефть.

Подробности — в материале «Ъ» «Пункты вверх».

Курс доллара. Прогноз на 31 июля — 4 августа

Курс доллара. Прогноз на 31 июля — 4 августа

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Лаура Кеффер

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