Пункты вверх

Индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов впервые после начала СВО. Эксперты связывают ралли с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном. В дальнейшем рост может продолжиться: к концу года индекс Московской биржи может достичь 3500 пунктов, прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На торгах 28 июля индекс Московской биржи преодолел уровень в 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. По итогам торгов он составил 3008,61 пункта, прибавив за день 0,7%. С начала 2023 года индекс Московской биржи прибавил около 40%. Фактически рынок только рос с момента обвала после объявления частичной мобилизации, то есть почти девять месяцев. Однако если посчитать доходность в долларах, то она составит всего +11% по индексу Московской биржи и около 7% по индексу РТС с начала года, что немногим превышает дивидендную доходность индекса.

Основными драйверами роста в пятницу стали сектор финансов и экспортеры.

Среди крупных нефтяных компаний в рамках торговой сессии можно отметить рост котировок ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Татнефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза». Из финансового сектора выделялись акции Сбербанка (+0,6%). Цена Brent вернулась к уровню выше $80 за баррель, а российский сорт Urals превысил уровень потолка цен, установленный ЕС и США ($60 за баррель). Дисконт Urals к Brent сокращается, и вместе с девальвацией рубля увеличиваются рублевые прибыли и дивидендная база российских нефтяных компаний, акции которых имеют существенный вес в индексе Московской биржи, отмечает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

При этом с начала июля курс доллара держится выше уровня 90 руб./$, то есть вблизи максимума с апреля 2022 года. В пятницу курс доллара с расчетами «завтра» вырос более чем на 1 руб., до 91,7 руб. Дополнительный двузначный потенциал может открыться при дальнейшей девальвации рубля (но не шоковой), росте курса нефти из-за продления программы сокращения добычи Саудовской Аравией с сентября на 1 млн баррелей в сутки и неожиданно сильных макроданных в США и Китае, которые опровергнут текущий прогноз об ослаблении мировой экономики, ожидает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Помимо этого, российские эмитенты после завершения моратория на публикацию отчетов вернулись к раскрытию финансовой информации, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов.

Многие компании уже начали публиковать операционные и финансовые результаты, добавил он.

Вместе с отчетами за первое полугодие компании также начинают давать рекомендации по промежуточным дивидендам. Господин Калянов заметил также взаимозависимость от внешнего фона: несмотря на очередные повышения ставок от западных центральных банков, рынки акций США и Европы продолжают обновлять максимумы. С начала недели Dow Jones поднялся на 0,67%, NASDAQ — на 1,64%, S&P 500 — на 0,86%.

Кроме того, частные инвесторы остаются основными игроками российского фондового рынка. По данным Банка России, их доля занимает более 80% в общем обороте акций. Это приводит к более эмоциональным торгам и повышенной волатильности, особенно в сегменте низколиквидных акций, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Однако если обратить внимание на количество открытых позиций во фьючерсах на индекс Московской биржи, то можно заметить, что среди физических лиц преобладают короткие позиции, превышающие длинные позиции в три-четыре раза, заметил инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Роман Ватутин. У институциональных участников, по его словам, ситуация противоположная. «Исторически институциональный капитал чаще оказывается прав»,— добавил эксперт.

Впереди сокращение добычи Россией на 500 тыс. баррелей в сутки в августе и многое будет зависеть от того же рубля, заметил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Он прогнозирует начало коррекции от текущих уровней из-за отсутствия явных драйверов для продолжения роста, кроме слабого рубля. Господин Калянов прогнозирует 3100–3150 пунктов индекса Московской биржи на конец августа, на конец 2023 года — 3500 пунктов. Роман Ватутин оценивает, что рынок может достичь уровня в 3200 пунктов к концу года.

Ксения Куликова