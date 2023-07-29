Курс доллара. Прогноз на 31 июля–4 августа

Денис Буйволов,

аналитик Слабость рубля, вероятно, связана с окончанием налогового периода Российская валюта к концу недели растеряла все отыгранные за неделю позиции и ушла в диапазон 91–92 руб./$. Не помогли даже растущие нефтяные котировки. Слабость рубля, вероятно, связана с окончанием налогового периода. В связи с этим мы ожидаем, что в начале следующей недели российская валюта будет торговаться в диапазоне 90–93 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Умеренный негативный фон и завершение налогового периода могут спровоцировать мягкое ослабление национальной валюты Повышенной волатильности национальная валюта не демонстрирует в связи с отсутствием заметных драйверов, которые могли бы оказать поддержку рублю либо спровоцировать его ослабление. Умеренный негативный фон и завершение налогового периода могут спровоцировать мягкое ослабление национальной валюты. Кроме того, такие фундаментальные факторы на текущий момент, как экспортно-импортный баланс и геополитическая обстановка, также не в пользу рубля, что формирует у инвесторов ожидание к ослаблению национальной валюты в среднесрочной перспективе. В качестве позитивного фактора для рубля выступает рост цен на нефть, но пока его недостаточно, чтобы изменить сложившийся тренд на ослабление курса рубля. Не оправдались ожидания инвесторов о завершении цикла повышения ставки ФРС США: наоборот, поддержку доллару оказало повышение ключевой процентной ставки Федрезерва и «ястребиная» риторика, не исключающая возможности еще одного подъема ставки в сентябре.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Мы наблюдаем определенное снижение уровня волатильности До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар-рубль в диапазоне 90,5–92,5 руб./$. Повышение процентной ставки положительно повлияло на курс национальной валюты. Мы наблюдаем определенное снижение уровня волатильности. Некоторое давление связано с ростом индекса доллара, что оказало отрицательное влияние на все локальные валюты. Фактор роста нефтяных котировок еще не в полной мере отыгран в курсе национальной валюты. Кроме того, участники рынка прогнозируют повышение ставки Банком России на заседании в сентябре, что должно будет оказать дополнительную поддержку рублю и повысить спрос на инструменты с фиксированной доходностью после решения регулятора. Из важных событий до конца следующей недели мы выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+. Итоги заседания могут придать дополнительный импульс котировкам нефти, что должно будет положительно сказаться на российской валюте.

Марина Никишина,

главный экономист На стороне рубля — дополнительные продажи иностранной валюты ЦБ с 1 августа По данным Росстата на 27 июля, инфляция В России составляет уже 4,2% против 3,5% месяцем ранее. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране составит 5–6,5% в 2023 году, а вернется к таргету в 4% не ранее 2024 года. Это оказывает давление на рубль, который никак не может укрепиться даже после столь сильного повышения ключевой ставки ЦБ РФ (+100 б. п., до 8,5%) и на фоне налогового периода. В июле российским экспортерам предстоит выплатить около 2,7 трлн руб. против 2,4 трлн руб. в июне. Тем не менее рубль продолжает держаться выше 90 руб./$. Поддержка рубля со стороны налогового периода постепенно ослабевает, поэтому со следующей недели ожидается возобновление нисходящей тенденции. Однако на стороне рубля — дополнительные продажи иностранной валюты ЦБ с 1 августа в рамках обеспечения инвестирования средств ФНБ. Банк России планирует продажу юаней в размере около 2,3 млрд руб. в день. Поддержку национальной валюте может оказать и дорожающая нефть. При этом дисбаланс экспортно-импортных операций, новые ограничения и геополитическое обострение — все это способно свести на нет весь позитив.