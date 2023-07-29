Курс доллара. Прогноз на 31 июля–4 августа

Минувшую неделю рубль завершил ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара на Московской бирже составил 91,71 руб./$, что более чем на 80 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Американская валюта укрепила позиции и на мировом рынке на фоне повышения ключевой ставки ФРС США.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|91.00-92.00
|Банк Зенит
|89.00-92.00
|Экспобанк
|90.50-92.50
|Банк Русский Стандарт
|90.50-92.50
|«БКС Мир инвестиций»
|90.00-93.00
|Консенсус-прогноз *
|91.30
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Слабость рубля, вероятно, связана с окончанием налогового периода
Российская валюта к концу недели растеряла все отыгранные за неделю позиции и ушла в диапазон 91–92 руб./$. Не помогли даже растущие нефтяные котировки. Слабость рубля, вероятно, связана с окончанием налогового периода. В связи с этим мы ожидаем, что в начале следующей недели российская валюта будет торговаться в диапазоне 90–93 руб./$.
Умеренный негативный фон и завершение налогового периода могут спровоцировать мягкое ослабление национальной валюты
Повышенной волатильности национальная валюта не демонстрирует в связи с отсутствием заметных драйверов, которые могли бы оказать поддержку рублю либо спровоцировать его ослабление. Умеренный негативный фон и завершение налогового периода могут спровоцировать мягкое ослабление национальной валюты. Кроме того, такие фундаментальные факторы на текущий момент, как экспортно-импортный баланс и геополитическая обстановка, также не в пользу рубля, что формирует у инвесторов ожидание к ослаблению национальной валюты в среднесрочной перспективе. В качестве позитивного фактора для рубля выступает рост цен на нефть, но пока его недостаточно, чтобы изменить сложившийся тренд на ослабление курса рубля. Не оправдались ожидания инвесторов о завершении цикла повышения ставки ФРС США: наоборот, поддержку доллару оказало повышение ключевой процентной ставки Федрезерва и «ястребиная» риторика, не исключающая возможности еще одного подъема ставки в сентябре.
Мы наблюдаем определенное снижение уровня волатильности
До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар-рубль в диапазоне 90,5–92,5 руб./$. Повышение процентной ставки положительно повлияло на курс национальной валюты. Мы наблюдаем определенное снижение уровня волатильности. Некоторое давление связано с ростом индекса доллара, что оказало отрицательное влияние на все локальные валюты. Фактор роста нефтяных котировок еще не в полной мере отыгран в курсе национальной валюты. Кроме того, участники рынка прогнозируют повышение ставки Банком России на заседании в сентябре, что должно будет оказать дополнительную поддержку рублю и повысить спрос на инструменты с фиксированной доходностью после решения регулятора. Из важных событий до конца следующей недели мы выделяем заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+. Итоги заседания могут придать дополнительный импульс котировкам нефти, что должно будет положительно сказаться на российской валюте.
На стороне рубля — дополнительные продажи иностранной валюты ЦБ с 1 августа
По данным Росстата на 27 июля, инфляция В России составляет уже 4,2% против 3,5% месяцем ранее. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране составит 5–6,5% в 2023 году, а вернется к таргету в 4% не ранее 2024 года. Это оказывает давление на рубль, который никак не может укрепиться даже после столь сильного повышения ключевой ставки ЦБ РФ (+100 б. п., до 8,5%) и на фоне налогового периода. В июле российским экспортерам предстоит выплатить около 2,7 трлн руб. против 2,4 трлн руб. в июне. Тем не менее рубль продолжает держаться выше 90 руб./$. Поддержка рубля со стороны налогового периода постепенно ослабевает, поэтому со следующей недели ожидается возобновление нисходящей тенденции. Однако на стороне рубля — дополнительные продажи иностранной валюты ЦБ с 1 августа в рамках обеспечения инвестирования средств ФНБ. Банк России планирует продажу юаней в размере около 2,3 млрд руб. в день. Поддержку национальной валюте может оказать и дорожающая нефть. При этом дисбаланс экспортно-импортных операций, новые ограничения и геополитическое обострение — все это способно свести на нет весь позитив.
Рост нефтяных котировок слабо отразился на паре доллар-рубль
В конце недели доллар локально тестировал отметку 90 руб. Игравшие в пользу иностранной валюты макроэкономические данные США и пониженная активность экспортеров на рынке сдерживали укрепление рубля. Мы полагаем, что на следующей неделе доллар может тестировать верхнюю границу 91–92 руб. на фоне снижения факторов поддержки национальной валюты. Отметим, что рост нефтяных котировок слабо отразился на паре доллар-рубль.