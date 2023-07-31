Патрушев: Финляндия осознанно идет на конфронтацию с Россией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что «курируемые США власти Финляндии» идут на прямую конфронтацию с РФ. По его словам, сейчас Хельсинки осознанно разрушает добрососедские отношения с Москвой. После окончания СВО, как считает господин Патрушев, этот курс изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Финскими властями взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной. Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены»,— сообщил господин Патрушев в ходе состоявшегося в Петрозаводске совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, отношения между странами «обязательно нормализуются» после того, как Россия одержит победу в военной операции на Украине. «После нашей победы в специальной военной операции все вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии»,— добавил секретарь российского Совбеза.

6 июля в российском МИДе сообщили, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают прямую угрозу безопасности РФ.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. В этот день глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия. Российские власти в ответ пригрозили принять меры военно-технического и «иного характера» для «устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО».

Александр Кислов