Пассажиропоток группы Utair за полгода вырос на 10%

Компании группы Utair (Ханты-Мансийский автономный округ) за шесть месяцев 2023 года перевезли почти 3 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов отметил, что более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Производственный налет вырос на 12% к 2022 году и составил свыше 132 тыс. часов, в том числе на вертолетах — 56 тыс. часов. Грузоперевозки вертолетного флота Utair достигли 44 тыс. тонн, что более чем на 50% превышает прошлогодние показатели. Перевозка грузов и почты на самолетах выросла до 7 тыс. тонн (+2%).

В группу UTair входят одноименная авиакомпания, которая является четвертой по величине в России, вертолетные перевозчики, компании в сфере техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Крупнейший акционер — «АК-инвест».

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