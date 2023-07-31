На подтопленном кладбище под Иркутском эксгумируют останки захороненных и переносят могилы

Администрация города Ангарска Иркутской области сообщила о проведении процедуры эксгумации останков захороненных и переносе могил с подтопленного кладбища у заимки Якимовка. Об угрозе захоронениям в результате размытия береговой линии реки Китой, впадающей в Ангару, стало известно 30 июля, когда по данным фактам начала проверку прокуратура Ангарска.

«На состоявшемся заседании КЧС с участием представителей прокуратуры, Роспотребнадзора, МВД и МЧС пришли к выводу, что существует серьезная угроза санитарно-эпидемиологической ситуации для СНТ, находящихся ниже по течению от Якимовки. На территории городского округа был введен режим повышенной готовности. Проведены мероприятия по эксгумации и перезахоронению останков 10 человек. Процедуру выполнила специализированная организация»,— отмечается в сообщении администрации Ангарска.

По информации мэрии, планируются «второй и третий этапы перезахоронения». В настоящее время могилы, находившиеся у реки, перенесены. В администрации утверждают, что «останки тел в воду не попали», при этом «разрушение береговой линии продолжается». Пострадавшее от воды кладбище считается недействующим, последнее захоронение на нем было проведено около 15 лет назад.

Влад Никифоров, Иркутск