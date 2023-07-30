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Коммерсантъ FM
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Под Иркутском подмыло кладбище, захоронения могут попасть в Ангару

Прокуратура города Ангарска Иркутской области проводит проверку по факту повреждения захоронений в результате размытия береговой линии реки Китой (впадает в Ангару). Источник «Ъ», близкий к ведомству, сообщил, что как минимум одно захоронение целиком попало в воду, кладбище считается недействующим.

«В районе заимки Якимовка Ангарского городского округа произошло размытие береговой линии реки Китой, в результате были повреждены несколько захоронений периода 1950–2000-х годов.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению земельного законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле»,— отмечается в официальном сообщении областной прокуратуры.

Параллельно с прокуратурой проверку ведут сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Влад Никифоров, Иркутск

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