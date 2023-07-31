Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования конфликта с Украиной

Власти Украины не хотят мира, и эту страну используют как инструмент в войне «коллективного Запада с Россией», утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас мирное урегулирование конфликта с Киевом невозможно.

«Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией — ответ однозначный. Нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет... Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский заявил, что ему было бы трудно вести переговоры до вывода российских войск с территории Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер