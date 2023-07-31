Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» заведомо не может быть реализована. Господин Медведев назвал ее «недееспособной» и заявил, что России такие предложения по урегулированию конфликта только выгодны.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалекие манкурты... которые молятся на заокеанских хозяев»,— написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрия Медведева, Россия довольна тем, что власти Украины «выдвинули нежизнеспособную "формулу мира"», а любые другие варианты проведения переговоров отвергают. Он также указал на «полезность» того, что президент Украины Владимир Зеленский «подписал бумажку о запрете переговоров» с Россией. Кроме того, господин Медведев отметил, что данные вводные позволят России «довести начатое в ходе спецоперации до конца».

Украинская «формула мира» предполагает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций по итогам конфликта. Кроме того, в число требований Киева входят обмен всеми удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. Киев также настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. В российском МИДе заявляют, что Москва от переговоров с Украиной не отказывается, но хочет, чтобы они велись с учетом позиции Москвы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов