Bloomberg сообщило об увеличении темпов бурения нефтяных скважин в России

С января по июнь российские нефтяные компании пробурили более 14,7 тыс. эксплуатационных скважин. Это на 6,6% больше плана и на 8,6% превышает показатели за аналогичный период 2022 года, пишет Bloomberg. Рекордные темпы бурения наблюдаются на фоне решения России о сокращении добычи нефти.

Как отмечают эксперты, увеличение бурения напрямую не приводит к росту добычу нефти, однако вносит вклад в будущие производственные мощности. Россия может заложить основу для увеличения объемов добычи после завершения сроков добровольного сокращения, пишет агентство.

Кроме того, как пишет Bloomberg, по мере старения нефтяных месторождений требуются более интенсивные темпы бурения для поддержания прежнего уровня производительности.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Затем сокращение было продлено до конца 2023 года. По словам господина Новака, добыча в нынешнем году снизится на 20 млн т, до 515 млн т. Вместе с тем Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн б/с.

Лусине Баласян