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Коммерсантъ FM
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Дания и Швеция допустили введение запрета на акции с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Дании сообщило, что правительство разрабатывает юридические решения для запрета протестных акций с сожжением Корана, чтобы при этом не нарушить положения о свободе слова. Аналогичные меры обсуждают в Швеции, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Необходимость запрета возникла на фоне неоднократно проводившихся акций с сожжением Корана и связанными с ними протестами. В МИД Дании пояснили, что масштаб протестов достиг уровня, при котором страна обвиняется в оскорблении различных культур и религий. В связи с этим правительство считает необходимым вмешаться в ситуацию.

Ульф Кристерссон рассказал, что обсуждал со своей коллегой в Дании Метте Фредериксен меры по противодействию осквернению религии. По его словам, обе страны выступают за демократию, однако «ситуация опасная и необходимы меры для повышения устойчивости». В Швеции уже приступили к обсуждению возможных правил, добавил он. Детали не приводятся.

В апреле Административный суд Швеции отменил введенный Министерством иностранных дел страны запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права. В июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма.

В результате в Ираке несколько дней проходили протесты у посольства Швеции. 22 июля представители ультранационалистической группы «Датские патриоты» провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене. Во время мероприятия они сожгли Коран, назвав акцию протестом против нападения на шведское посольство.

Лусине Баласян

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