Полиция Ирака разогнала протестующих у посольства Швеции водометами

Полиция Ирака использовала водометы, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщило AFP. По данным агентства, для разгона протестующих полиция также использовала электрошокеры.

20 июля недовольные акциями с сожжением Корана иракцы ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его. Работники посольства не пострадали. Шведское министерство осудило захват посольства и подчеркнуло необходимость защиты дипломатического представительства властями Ирака.

Акции по сожжению Корана начал проводить датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии Hard Line («Жесткий курс») Расмус Палудан. Он сжигал Коран в том числе перед российским посольством в Дании.

Позднее Коран начали сжигать и другие активисты. 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, положил в него свинину и поджег книгу.

Анастасия Ларина