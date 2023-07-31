МИД РФ допустил вывод ядерного оружия из Белоруссии при смене антироссийского курса США

Вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв России. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Размещение ядерного оружия он назвал ответом на «дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Полищук

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

«В этой связи гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии. Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе»,— сказал господин Полищук «РИА Новости».

О решении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие президент России Владимир Путин сообщил 25 марта. Оно будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Согласно договоренности, решение о применении ядерного оружия остается за российской стороной. 7–8 июля должна была завершиться подготовка сооружений для размещения оружия. НАТО и США осудили решение российских властей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Белорусское ядерное оружие в глаза не бросается».