Президент Чада опубликовал первое фото президента Нигера с момента его смещения

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в Twitter фото президента Нигера Мохамеда Базума, сделанное во время их совместной встречи. Это первое фото господина Базума с момента военного переворота в Нигере.

Господин Итно написал, что Нигер «переживает серьезный политический кризис». Он провел переговоры с коллегой в столице республики Ниамее, а также встретился с экс-президентом Нигера Махамаду Иссуфу и руководителями Национального совета по защите отечества — в частности, с командующим президентской гвардией Абдурахманом Чиани. Президент Чада уточнил, что пытался «изучить все возможности, чтобы найти мирное решение кризиса».

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Господин Базум отказался уходить в отставку. Союз стран Западной Африки пригрозил военным вмешательством в случае отказа мятежников вернуть власть президенту Нигера.

Подробности — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Лаура Кеффер