Долги россиян за ЖКУ выросли за год на 72 млрд руб., до 876 млрд руб.

Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги 876,4 млрд руб. по итогам первого квартала 2023 года, сообщил Росстат «Известиям». За год показатель вырос на 72 млрд руб. (в 2022 году показатель вырос на 56,6 млрд руб.). Долги перед ресурсоснабжающими организациями увеличились на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.

Премьер Михаил Мишустин в ноябре 2022 года говорил, что предприятиям ЖКХ «мешают развиваться и модернизировать оборудование» накопившиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями. Общий объем задолженности на тот момент с учетом долгов предприятий оценивался в 1,4 трлн руб. Минстрой считает большую часть долгов невозвратными — многие из них накоплены, например, уже несуществующими предприятиями.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Долги не теряют энергии».

Леонид Уварчев