Долги не теряют энергии

На подготовку текущего отопительного сезона, которая уже практически завершилась, направлено более 280 млрд руб., сообщил вчера на заседании правительства глава Минстроя Ирек Файзуллин. Как добавил глава Минэнерго Николай Шульгинов, проведены все запланированные инвестиционные и ремонтные работы. Однако, как напомнил премьер-министр Михаил Мишустин, предприятиям ЖКХ «мешают развиваться и модернизировать оборудование» накопившиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые необходимо сокращать. Общий объем задолженности перед РСО оценивается в 1,4 трлн руб. Речь идет о долгах как граждан, так и предприятий. При этом, как ранее подчеркивали в Минстрое, большую часть таких долгов можно считать невозвратными — многие из них накоплены, например, уже несуществующими предприятиями. Однако дальнейший рост просроченной задолженности, подчеркнул премьер, «недопустим».

Как следует из материалов Минэнерго к заседанию, текущее состояние платежной дисциплины, которое во многом (преимущественно это касается долгов населения) зависит от кризисных явлений в экономике, остается неравномерным. Так, за январь—сентябрь объем задолженности на розничном рынке электроэнергии составил 318,6 млрд руб. (что выше, чем за тот же период прошлого года,— 309,2 млрд руб.); 219,5 млрд руб.— это «просрочка» более месяца. С начала года прирост задолженности составил 29 млрд руб., просроченной — 25,3 млрд руб.

По данным Центра финансовых расчетов (структура «Совета рынка»), наибольший объем задолженности — 56%, или 176,9 млрд руб., сформирован непромышленными потребителями (включая предприятия ЖКХ). Население задолжало за электроэнергию 72,8 млрд руб. (23%), промпредприятия — 50,8 млрд руб. (16%). На оптовом рынке электроэнергии к концу сентября задолженность сократилась с 86 млрд руб. до 74,8 млрд руб. По данным Минэнерго, к началу ноября показатель еще немного снизился — до 73 млрд руб.

Неоднородна, вероятно, в связи с сезонностью динамика задолженности за тепло: в целом ее объем с начала года сократился на 44,9 млрд руб., до 180,6 млрд руб. (за тот же период прошлого года — 176,9 млрд руб.), просрочка же выросла на 11,1 млрд руб., до 148,5 млрд руб.

Евгения Крючкова