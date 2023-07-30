В секторе Газа прошла акция протеста против «Хамаса»

Несколько тысяч человек ненадолго вышли на улицы по всему сектору Газа, протестуя против хронических перебоев в подаче электроэнергии и тяжелых условий жизни. Этот протест является редким публичным проявлением недовольства движением «Хамас», которое контролирует сектор, отмечает Associated Press.

«Хамас» — палестинское исламистское движение и политическая партия, захватило власть в секторе Газа в 2007 году.

Марши прошли в городах Газа, Хан-Юнис и других местах. Люди скандировали «какой позор», также сжигались флаги «Хамаса». Потом полиция разогнала протесты.

Полицейские уничтожали мобильные телефоны людей, которые снимали в Хан-Юнисе, по словам свидетелей, было произведено несколько задержаний. Противостояние сторонников и противников «Хамаса» длилось короткое время, в течение которого они забрасывали друг друга камнями.

Демонстрации были организованы онлайн-движением «Альвирус алсахер». Кто за ним стоит — неясно. «Хамас» запрещает большинство демонстраций в секторе и быстро подавляет публичные проявления инакомыслия, пишет AP.

С 2007 года, когда движение «Хамас» захватило власть в секторе Газа, в Палестине практически нет центральной власти. Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса, который возглавляет крупнейшее палестинское движение «Фатх», контролирует только Западный берег реки Иордан.

«Фатх» — палестинская военизированная организация и политическая партия.

Эти две соперничающие палестинские группировки встретились сегодня, 30 июля, в Египте, чтобы обсудить возможность примирения. Неоднократные попытки примирения между ними заканчивались неудачами, сообщает AP. Встреча прошла за закрытыми дверями. Господин Аббас по ее итогам заявил лишь, что встреча стала «первым и значительным шагом» в усилиях по прекращению затянувшегося раскола.

Подробнее о попытках примирения читайте в публикации «Ъ» «Турецкое миротворчество добралось до палестинцев».

Мария Федотова