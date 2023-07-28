Турецкое миротворчество добралось до палестинцев

Первая за три года встреча руководителей всех палестинских фракций запланирована на конец недели в Каире. Правда, еще до начала мероприятия в арабских СМИ стали высказываться сомнения в его успехе. Предыдущие раунды межпалестинского диалога так и не привели к созданию правительства национального единства. Чтобы дать каирской встрече хоть какой-то шанс, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган организовал в Анкаре встречу между президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро движения «Хамас» Исмаилом Ханией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Палестины Махмуд Аббас, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава политбюро движения «Хамас» Исмаил Хания

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO, Reuters Президент Палестины Махмуд Аббас, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава политбюро движения «Хамас» Исмаил Хания

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO, Reuters

Единство и примирение между палестинцами — один из ключевых элементов достижения мира на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник по итогам переговоров в Анкаре со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Господин Эрдоган пообещал, что Турция окажет палестинцам любую поддержку в этом вопросе. И одним этим заявлением дело не ограничилось. Уже в среду в турецкой столице при посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась встреча Махмуда Аббаса с главой политбюро «Хамаса» Исмаилом Ханией. По ее итогам о каких-то прорывах публично не сообщалось, но важен сам факт: в предыдущий раз два палестинских политика встречались аж год назад (это было в Алжире). Новый контакт был особенно важен в преддверии намеченной на конец недели в Каире первой за три года встречи генсеков всех палестинских движений.

Напомним, что с 2007 года, когда движение «Хамас» захватило власть в секторе Газа, в Палестине практически нет центральной власти. Администрация Махмуда Аббаса, который также возглавляет крупнейшее палестинское движение «Фатх», контролирует только Западный берег реки Иордан. Да и то в основном на бумаге. Ситуация в крупных городах, таких как Дженин и Наблус, давно отдана на откуп местным группировкам, в состав которых зачастую входят представители разных палестинских движений. Кроме того, на Западном берегу активную роль играет «Исламский джихад», да и влияние «Хамаса» постепенно растет. И это если говорить только о самых крупных движениях. При этом с самого начала межпалестинского конфликта международные посредники неоднократно призывали представителей разных группировок к примирению. Им объясняли, что без объединения рядов невозможно добиться палестино-израильского урегулирования. Но все попытки помирить палестинцев терпели крах раз за разом.

Большим успехом казалась проведенная в августе 2020 года в Рамалле (Западный берег реки Иордан) первая за 15 лет встреча лидеров всех палестинских фракций, имеющих влияние как в самой Палестине, так и в диаспоре. Часть из участников, не имеющих возможности приехать в Рамаллу, присоединилась к мероприятию по видеосвязи из Бейрута. Отставить в сторону претензии друг к другу палестинцев заставили планы предыдущего президента США Дональда Трампа добиться реализации «сделки века». Американский план урегулирования палестино-израильского конфликта не устраивал палестинцев. Они также опасались, что начавшийся под эгидой США процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами отодвинет палестинскую проблему на второй план. По итогам встречи было решено разработать стратегию по примирению партий, а также провести наконец президентские и парламентские выборы в Палестине. Предыдущие были в 2005 и 2007 годах соответственно. Но выборы до сих пор не состоялись. Они были отложены под предлогом того, что Израиль не разрешил участвовать в них палестинцам — жителям Восточного Иерусалима. Но мало кто сомневается, что основная причина — опасения Махмуда Аббаса насчет возможности потери контроля за ситуацией на Западном берегу. С тех пор состоялось еще несколько встреч представителей палестинских фракций на разных уровнях и в разных форматах, организованных как Каиром, так и Алжиром. И также безрезультатно.

Идея новой встречи в Каире возникла после проведения Израилем в начале июля крупной антитеррористической операции в Дженине. Такого масштаба боевых действий на Западном берегу не было с начала 2000-х годов. Мишенью израильтян стали боевики «Исламского джихада», которых активно поощряет Иран. Администрация Аббаса оказалась одновременно под прицелом критики израильтян, которые возлагают на нее ответственность за попустительство террору, так и собственного населения. Палестинцы обвиняют свое руководство в коррупции и неспособности добиться от Израиля прекращения оккупации. На этом фоне Каир предложил палестинским фракциям попробовать договориться, и руководство Палестины согласилось. Правда, еще накануне встречи в арабских СМИ заранее начали предрекать ей провал. Так, в частности, лидер «Исламского джихада» Зияд Ан-Нахала выдвинул условием своего приезда в Каир освобождение всех политических заключенных — членов его движения, задержанных палестинскими службами безопасности. И, по всей вероятности, он будет бойкотировать встречу. А вот «Хамас» согласился, хотя также просил руководство Палестины освободить заключенных, но получил ответ, что вопрос будет рассмотрен только по результатам переговоров в Каире.

Как отметил арабский сайт Elaph, несмотря на царящий в Палестине пессимизм и ожидания, что встреча в Каире закончится так же безрезультатно, как видеомост Рамалла—Бейрут три года назад, организованная Анкарой встреча Махмуда Аббаса и Исмаила Хании все же дает надежду хоть на какой-то результат.

Марианна Беленькая