Сентябрь начинается в июле

Депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) получили традиционные рекомендации по работе с избирателями, которые на этот раз охватывают период с 31 июля по 17 сентября. Помимо привычных советов о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и о реализации «Народной программы» партии парламентариям предлагают помочь словом и делом кандидатам-единороссам, участвующим в сентябрьских выборах. Кроме того, партийцы сосредоточатся на проектах, так или иначе связанных со школьным образованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Очередной перечень рекомендаций (есть у «Ъ») на этот раз рассчитан не только на три «региональные недели» (с 31 июля по 6 августа и с 5 по 17 сентября), но и на период парламентских каникул (с 7 августа по 4 сентября), в ходе которых депутатам тоже предложено не забывать о партийной работе.

Документ по традиции открывается пунктами о поддержке участников СВО и их семей в разных формах — личные встречи, «культурная программа для бойцов», публикации в соцсетях и СМИ.

При этом гражданам желательно напоминать о значительной роли президента Владимира Путина, решения которого «всегда ведут к победам», а также о деятельности государственного фонда «Защитники Отечества» и специальной рабочей группы по вопросам СВО во главе с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком.

Базовый тематический рефрен тоже прежний — консолидация общества в поддержке фронта и движении к победе.

Другая знакомая депутатам тема, на которую рекомендуют обратить внимание избирателей,— промежуточные итоги реализации «Народной программы» ЕР. Единороссам советуют не только рассказывать гражданам о том, как предвыборные обязательства партии выполняются, несмотря на внешнее давление, но и самим поучаствовать в мониторинге конкурсных процедур и строительства соответствующих объектов. «Фактически партия начала работать на два фронта: реализация "Народной программы" и помощь бойцам СВО, их семьям и жителям новых регионов,— отмечается в документе.— Но "Народная программа" по-прежнему главный приоритет».

Вслед за «базовыми» темами партийцам рекомендуют сосредоточиться на осенних выборах. «Каждая региональная кампания партии — это слаженная работа всех представителей ЕР на территории: регионального штаба, исполнительного комитета, фракций в депутатских собраниях, депутатов и сенаторов от региона»,— напутствуют авторы депутатов. Поэтому они должны поддержать кандидатов в своих округах и напрямую поучаствовать в «мобилизационной работе» и иных предвыборных мероприятиях.

Избирателям же стоит сообщить, что списки кандидатов от ЕР обновились на 60% (в том числе за счет участников СВО), а сама партия остается «главной политической силой в стране».

Несколько следующих методических блоков объединяет другая осенняя тема — 1 сентября. Красной строкой проходит напоминание о «беспрецедентной по масштабу программе капремонта школ», инициированной ЕР. Депутатам предлагают проверить результаты этой работы, оценить безопасность пешеходных переходов возле школ и детсадов и привлечь новых участников к партийным акциям «Собери ребенка в школу» и «Родительская приемка». В списке возможных дел — вручение школьных принадлежностей, проверка готовности школ к новому учебному году, оказание им «физической и/или материальной помощи» (уборка, озеленение, ремонт и т. п.). А тем, кто участвует в выборах, адресована памятка о том, как правильно поздравить с Днем знаний в соцсетях: например, пост «не должен содержать слов "поздравляю" и иных однокоренных», но может сопровождаться фотографией кандидата. При этом поздравительные письма от кандидатов «должны быть выпущены как агитационный материал и оплачены из средств избирательного фонда», напоминают авторы документа.

По оценке главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, работа депутатов в летний период будет направлена на то, чтобы напомнить избирателям как о себе, так и об осенних выборах. «Понятно, что здесь есть конфликт,— указывает эксперт.— С одной стороны, это время максимальной активизации агитационного процесса из-за приближения выборов, с другой — время максимальной пассивности аудитории из-за сезона отпусков». В связи с этим, полагает господин Виноградов, речь идет о «консервативном сценарии» политической работы: «Общая привычная риторика плюс адаптация к сезонности в контексте 1 сентября». Такая тактика по меньшей мере не вызовет у аудитории ненужного негатива, резюмирует политолог.

Григорий Лейба