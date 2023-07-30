Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сентябрь начинается в июле

Депутатам-единороссам рекомендуют не забывать об осенних выборах даже во время отпуска

Депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) получили традиционные рекомендации по работе с избирателями, которые на этот раз охватывают период с 31 июля по 17 сентября. Помимо привычных советов о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и о реализации «Народной программы» партии парламентариям предлагают помочь словом и делом кандидатам-единороссам, участвующим в сентябрьских выборах. Кроме того, партийцы сосредоточатся на проектах, так или иначе связанных со школьным образованием.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Очередной перечень рекомендаций (есть у «Ъ») на этот раз рассчитан не только на три «региональные недели» (с 31 июля по 6 августа и с 5 по 17 сентября), но и на период парламентских каникул (с 7 августа по 4 сентября), в ходе которых депутатам тоже предложено не забывать о партийной работе.

Документ по традиции открывается пунктами о поддержке участников СВО и их семей в разных формах — личные встречи, «культурная программа для бойцов», публикации в соцсетях и СМИ.

При этом гражданам желательно напоминать о значительной роли президента Владимира Путина, решения которого «всегда ведут к победам», а также о деятельности государственного фонда «Защитники Отечества» и специальной рабочей группы по вопросам СВО во главе с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком.

Базовый тематический рефрен тоже прежний — консолидация общества в поддержке фронта и движении к победе.

Другая знакомая депутатам тема, на которую рекомендуют обратить внимание избирателей,— промежуточные итоги реализации «Народной программы» ЕР. Единороссам советуют не только рассказывать гражданам о том, как предвыборные обязательства партии выполняются, несмотря на внешнее давление, но и самим поучаствовать в мониторинге конкурсных процедур и строительства соответствующих объектов. «Фактически партия начала работать на два фронта: реализация "Народной программы" и помощь бойцам СВО, их семьям и жителям новых регионов,— отмечается в документе.— Но "Народная программа" по-прежнему главный приоритет».

Вслед за «базовыми» темами партийцам рекомендуют сосредоточиться на осенних выборах. «Каждая региональная кампания партии — это слаженная работа всех представителей ЕР на территории: регионального штаба, исполнительного комитета, фракций в депутатских собраниях, депутатов и сенаторов от региона»,— напутствуют авторы депутатов. Поэтому они должны поддержать кандидатов в своих округах и напрямую поучаствовать в «мобилизационной работе» и иных предвыборных мероприятиях.

Избирателям же стоит сообщить, что списки кандидатов от ЕР обновились на 60% (в том числе за счет участников СВО), а сама партия остается «главной политической силой в стране».

Несколько следующих методических блоков объединяет другая осенняя тема — 1 сентября. Красной строкой проходит напоминание о «беспрецедентной по масштабу программе капремонта школ», инициированной ЕР. Депутатам предлагают проверить результаты этой работы, оценить безопасность пешеходных переходов возле школ и детсадов и привлечь новых участников к партийным акциям «Собери ребенка в школу» и «Родительская приемка». В списке возможных дел — вручение школьных принадлежностей, проверка готовности школ к новому учебному году, оказание им «физической и/или материальной помощи» (уборка, озеленение, ремонт и т. п.). А тем, кто участвует в выборах, адресована памятка о том, как правильно поздравить с Днем знаний в соцсетях: например, пост «не должен содержать слов "поздравляю" и иных однокоренных», но может сопровождаться фотографией кандидата. При этом поздравительные письма от кандидатов «должны быть выпущены как агитационный материал и оплачены из средств избирательного фонда», напоминают авторы документа.

«Единая Россия» отчиталась о парламентской работе в новых условиях

По оценке главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, работа депутатов в летний период будет направлена на то, чтобы напомнить избирателям как о себе, так и об осенних выборах. «Понятно, что здесь есть конфликт,— указывает эксперт.— С одной стороны, это время максимальной активизации агитационного процесса из-за приближения выборов, с другой — время максимальной пассивности аудитории из-за сезона отпусков». В связи с этим, полагает господин Виноградов, речь идет о «консервативном сценарии» политической работы: «Общая привычная риторика плюс адаптация к сезонности в контексте 1 сентября». Такая тактика по меньшей мере не вызовет у аудитории ненужного негатива, резюмирует политолог.

Григорий Лейба

Как поработала Госдума в весеннюю сессию 2023 года

Как поработала Госдума в весеннюю сессию 2023 года

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...