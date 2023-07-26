Управляющая вместо правящей

Фракция «Единой России» (ЕР) в Госдуме во вторник подвела итоги своей работы в весеннюю сессию. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак особо отметил инициативы, направленные на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и на реализацию партийной «народной программы». А лидер фракции Владимир Васильев напомнил о значимости совместной работы партии и правительства, а также поблагодарил коллег за самоотверженное исполнение депутатских обязанностей в условиях, когда единороссы, в отличие от оппозиционеров, не могут критиковать исполнительную власть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Итоговое заседание фракции ЕР открыл ее руководитель Владимир Васильев. Он сообщил, что в весеннюю сессию Дума приняла 452 закона, 40% которых инициировали единороссы. Помимо этого, партия провела 11 заседаний президиума фракции, в ходе которых, по словам господина Васильева, «были заданы сотни вопросов от наших избирателей».

Секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак дополнил эту статистику некоторыми деталями. Он уточнил, что основную повестку сессии по-прежнему определяла СВО, и напомнил о важной роли профильной межфракционной рабочей группы: «Практически все законодательные инициативы, связанные с поддержкой участников СВО, вносились и голосовались всеми фракциями единогласно». Среди наиболее значимых единоросс выделил законы о статусе ветерана для ополченцев Донбасса, упрощении порядка признания пропавших бойцов погибшими, погашении военной ипотеки умерших или ставших инвалидами, льготах для участников СВО и их детей при поступлении в вузы, приостановлении трудовых договоров для добровольцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наряду с поддержкой фронта важнейшей задачей для нас была реализация "народной программы", с которой каждый из вас избирался в сентябре 2021 года»,— продолжил Андрей Турчак. Для этого были приняты законы, касающиеся, например, развития школьной медицины, бесплатного проезда школьных автобусов по платным дорогам, защиты граждан от коллекторов, безопасности газового оборудования. Исполнение «народной программы» должно найти отражение и в проекте бюджета-2024 год, указал сенатор: «Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Мы можем не брать дополнительные обязательства на себя в условиях тяжелого формирования основ бюджета, но все, что было обещано людям, должно быть выполнено». Заодно он напомнил о выборной кампании-2023, которая станет «последней репетицией» перед выборами президента в марте 2024 года (целевой показатель для ЕР на весну — явка на участки 30 млн лояльных партии избирателей). Особое внимание секретарь генсовета попросил уделить Хакасии, где в губернаторы идет «наш коллега, товарищ Сергей Сокол», и выборам в новых регионах.

В свою очередь, Владимир Васильев дополнил перечень значимых законопроектов инициативами о критериях нуждаемости семей, квотах в санатории для детей-инвалидов, отпусках для участников СВО, трудовом воспитании в школах, а также о запрете вейпов и смены пола. Последняя инициатива вкупе с другими консервативными идеями создает ЕР позитивное реноме не только в России, но и за рубежом, уверен лидер фракции: «Посмотрите, как выступают представители "Нового выбора Германии" (видимо, имелась в виду партия "Альтернатива для Германии".— “Ъ”), они за сохранение традиционных ценностей. И идет речь о том, что Россия — это ковчег, на котором сохраняются традиционные ценности, которые могут обеспечить будущее человечества!»

Господин Васильев также особо отметил значимость совместной работы единороссов с правительством: «Это то, что мы можем, это великая сила. Если мы и дальше будем следовать по этому пути — вдумайтесь, какой эффект мы можем получить от использования денежных средств!» Но одновременно это создает и проблемы, признал лидер фракции: «Как партия большинства и президента, мы находимся в таком положении, что, в отличие от других, не можем критиковать (исполнительную власть.— “Ъ”). И за это я хочу сказать спасибо. Очень трудно порой говорить, занимать позицию, отстаивать». Впрочем, именно особый статус и позволяет единороссам «сделать больше», чем оппозиции, вернулся к позитиву Владимир Васильев: «Партия становится такой — не как было раньше, правящей — но управляющей партией, которая участвует в принятии решений, проводит их и несет ответственность. У нас очень интересный механизм». А осенние выборы, хотя и будут непростыми, позволят этот механизм испытать на практике, резюмировал лидер фракции ЕР.

Григорий Лейба