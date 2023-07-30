Reuters: Турция призвала Швецию принять меры против акций с сожжением Корана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Швецию предпринять конкретные шаги для предотвращения акций по сожжению Корана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции.

По словам источника, в телефонном разговоре господин Фидан сообщил своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, что продолжение таких «отвратительных действий» под прикрытием свободы выражения мнений неприемлемо. Они также обсудили заявку Швеции о вступлении в НАТО.

За последние недели в Швеции и Дании прошло несколько акций протеста, в ходе которых были повреждены или сожжены экземпляры Корана, что вызвало возмущение среди мусульман. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сегодня, 30 июля, заявил, что во время переговоров со своей датской коллегой Метте Фредериксен они согласились с тем, что ситуация опасна.

Шведское правительство заявило ранее в июле, что изучит вопрос о том, может ли оно изменить закон Швеции об общественном порядке, чтобы дать полиции возможность пресекать демонстрации, которые угрожают безопасности страны. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил сегодня национальной телекомпании, что правительство будет стремиться найти «юридический инструмент», который позволил бы властям предотвратить сжигание экземпляров Корана перед посольствами других стран.

Турция одной из последних стран—участниц НАТО согласилась на вступление Швеции в альянс. Теперь заявку северной страны должен ратифицировать турецкий парламент.

О препятствиях на пути Швеции в альянс читайте в публикации «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Мария Федотова