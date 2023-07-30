Вблизи Нидерландов началась буксировка горящего в Северном море грузового судна

Спасатели приступили к буксировке грузового судна Fremantle Highway, загоревшегося у берегов Нидерландов 26 июля. Как сообщило Национальное агентство по управлению водными ресурсами, судно буксируют к временному местоположению в 16 км к северу от островов Схирмонниког и Амеланд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dutch Coastguard, Reuters Фото: Dutch Coastguard, Reuters

Время прибытия к месту якорной стоянки неизвестно. В агентстве уточнили, что скорость прибытия зависит от погодных условий и уровня задымления. Прежде буксировку отменили из-за сильного ветра.

В результате пожара на судне, который начался вблизи нидерландского острова Амеланд, погиб член экипажа, 16 человек пострадали. Грузовое судно перевозило из Германии в Египет 3783 автомобиля, включая 498 электромобилей. Предположительно возгорание произошло в одном из них.

Лусине Баласян