У берегов Нидерландов на судне с почти 3 тыс. новых автомобилей произошел пожар, один человек погиб

Вблизи нидерландского острова Амеланд на грузовом судне Fremantle Highway, на борту которого находится 2857 новых автомобилей, начался пожар. Как сообщает Nu.nl со ссылкой на береговую охрану, в результате пожара погиб один член экипажа, несколько человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Persbureau Meter / ANP / AFP Фото: Persbureau Meter / ANP / AFP

По данным береговой охраны, как передает Reuters, на борту судна находились 23 человека. Члены экипажа пытались самостоятельно потушить пожар, однако позднее было принято решение об их эвакуации.

По данным Nu.nl, 16 человек отправили в больницу. Часть экипажа забрали на лодках, некоторых эвакуировали вертолетами береговой охраны. После медицинского осмотра несколько человек отправили в Гронингенский аэропорт Элде.

По данным Marinetraffic, грузовое судно перевозит из Германии в Египет в том числе 25 электромобилей. По предварительной информации, возгорание произошло в одном из них. Сейчас судно дрейфует без экипажа, спасатели пытаются предотвратить его затопление.

Лусине Баласян