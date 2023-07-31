Черногория выбирает курс

В понедельник в Черногории начинается формирование нового правительства по итогам прошедших в июне выборов. Имя будущего премьера известно — кабинет возглавит Милойко Спаич, лидер новой политической силы, движения «Европа сейчас». Политика же правительства будет зависеть от состава правящей коалиции: войдут ли в нее ориентирующиеся на ЕС партии нацменьшинств или же партии считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта». Многие эксперты и политики в Черногории убеждены, что расклад во многом определит ожидающаяся в ближайшие дни поездка будущего премьера в США. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милойко Спаич

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Милойко Спаич

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Формирование нового черногорского правительства стартует 31 июля. В этот день президент страны Яков Милатович проведет консультации с потенциальными кандидатами в премьеры. Впрочем, имя главы будущего кабинета стало известно еще в начале июня, сразу после прошедших в республике досрочных парламентских выборов, на которых победило движение «Европа сейчас»,— им станет его лидер Милойко Спаич.

Новую политическую силу создали прошлым летом два министра первого после первой за 30 лет смены власти в стране правительства — финансов Милойко Спаич и экономики Яков Милатович. Они запустили программу резкого повышения зарплат и пенсий за счет ликвидации отчислений на здравоохранение и другие сферы. Популистские меры подняли популярность «Европы сейчас» и его лидеров. Представитель движения Оливера Иньяц стала столичным мэром, а его кандидат Яков Милатович победил в апреле на президентских выборах. И хотя на июньских выборах «Европа сейчас» показала более скромный результат, чем ожидалось, получив лишь 24 мандата в 81-местном парламенте, ее лидеру Милойко Спаичу было предоставлено право сформировать правительство.

Но если имя будущего премьера особых сомнений не вызывает, то с составом правительства ясности нет. А именно состав правящей коалиции во многом определит политику будущего кабинета.

Сразу после июньских выборов Милойко Спаич высказался за формирование проевропейского центристского правительства. Необходимое большинство из 41 депутата ему обеспечит союз с партиями нацменьшинств (десять мест в парламенте) и умеренно националистическими «Демократами» (семь мест). Такой расклад устраивает и Запад, влияние которого на формирование власти в Черногории достаточно велико. В ощутимом присутствии в правительстве партий нацменьшинств ЕС и США видят гарантию его проевропейской направленности.

Однако такой расклад не устраивает соседнюю Сербию, которая после смены власти в Черногории в 2020 году стремится активно и небезуспешно влиять на тамошние дела. Белград не скрывает заинтересованности в том, чтобы в новое черногорское правительство вошли партии считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта». Эти партии, поддерживая на словах интеграцию в ЕС, выступают против введения санкций в отношении России и признания Косово, негативно относятся они и к членству Черногории в НАТО.

В итоге на минувшей неделе некоторые черногорские СМИ, ссылаясь на окружение будущего премьера, сообщили, что Милойко Спаич создаст правящую коалицию с партиями «Демократического фронта». На это негативно отреагировали лидеры нацменьшинств, заявив, что «не войдут в одно правительство с "Фронтом"». Но главное — последовало жесткое заявление посольства США в Подгорице. Там сообщили, что поддержат только те силы в черногорском правительстве, которые «разделяют политику НАТО в отношении Украины».

Очевидно, что состав нового правительства республики определит и его курс. Глава черногорского Центра гражданского образования Далиборка Уляревич поясняет: «Союз с нацменьшинствами означает ориентацию кабинета министров на ЕС и США, коалиция с "Демфронтом" — на Сербию и Россию». А директор Центра мониторинга и исследований Златко Вуйович уточняет: «На словах правительство Милойко Спаича может поддерживать Запад, а на деле — проводить политику, отвечающую интересам Востока». «Формированием правительства с партиями "Демфронта" Черногория послала бы сигнал западным партнерам, что является их союзником лишь формально, и на нее смотрели бы уже другими глазами»,— убежден один из ведущих черногорских политологов из американского Университета Джонса Хопкинса Синиша Вукович.

По некоторым данным, главный кандидат в премьеры Милойко Спаич отправится в ближайшие дни с кратким визитом в США. И эта поездка, как полагают эксперты, во многом определит и будущий правительственный расклад в Черногории, и курс нового правительства.