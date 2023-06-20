Аммиак в поисках технологии

Крупнейший российский производитель фосфорных удобрений «Фосагро» рассчитывает до конца года завершить поиск лицензиара для своего азотного комплекса. Пока, по данным “Ъ”, компания не может найти в Азии технологию, которая бы обеспечивала изначально запланированный объем в 1 млн тонн аммиака и карбамида. Эксперты отмечают, что спрос на удобрения, вероятно, будет стабильным, а цены на них к моменту запуска завода могут вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Фосагро» может принять окончательное инвестрешение по строительству нового комплекса по производству аммиака и карбамида в первой половине 2024 года, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Рыбников. По его словам, на данный момент продолжается поиск лицензиаров технологии в Азии, который есть шанс завершить в 2023 году. «После выбора технологии, контракторов нужно еще финансовую обвязку сделать. Обычно это занимало около полугода. С учетом того, что ранее мы никогда с компаниями-лицензиарами из этого региона плотно не работали, это может занять больше времени»,— пояснил господин Рыбников.

О том, что «Фосагро» рассматривает варианты строительства комплекса по производству аммиака и карбамида, компания сообщила в конце 2021 года, а в марте 2022-го объявила о поиске лицензиара. Тогда инвестиции в проект оценивались не менее чем в $1,5 млрд, а мощности — в 1 млн тонн по каждому виду удобрений. Но, поясняют источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, пока компания не получила лицензионное предложение, которое бы соответствовало этим объемам. Большинство вариантов поступают от китайских компаний, но, говорят собеседники “Ъ”, пока речь идет о проектах мощностью не более 700–750 тыс. тонн, что покроет внутренние потребности компании, но не позволит ей продавать дополнительную продукцию на российском и международном рынке. Сейчас, по их словам, производства «Фосагро» в Волхове и Череповце обеспечены собственным сырьем примерно на 75%. Но, поясняют источники “Ъ”, у компании нет критической необходимости строить новые мощности, и если предлагаемые лицензиарами варианты будут слишком дорогими и экономически не эффективными, то компания откажется от создания завода.

Как отметил заместитель гендиректора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко, если лицензиар для нового завода будет из Китая, то для компании появится смысл получить листинг на бирже в АТР. Но, пояснил он, просто выход на китайские торговые площадки не дает доступа к национальным инвесторам. «Если ты имеешь некий угол преломления на Китай, китайскую экономику, тогда да. Если мы примем решение по выбору лицензиара нового аммиака в пользу производителей из Юго-Восточной Азии, может, тогда в этом будет больше смысла и интереса со стороны китайских инвесторов»,— отметил господин Шарабайко. Сейчас, по его словам, компания не видит в этом практической ценности. Тем более, говорит он, что на азиатских биржах можно только получить новый листинг, а перенести туда уже имеющиеся программы выпусков ценных бумаг с Лондонской биржи будет возможно только после того, как их разблокируют. Биржа в Лондоне остановила торги расписками российских компаний в марте 2022 года. Несмотря на это, в мае «Фосагро» получило бессрочное разрешение правительства РФ сохранить листинг в Лондоне.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что сейчас цены на удобрения сильно скорректировались относительно экстремально высоких уровней 2021–2022 годов. Но, говорит она, для производственного комплекса, который будет вводиться в эксплуатацию в 2025–2026 годах, важен уровень цен на глобальном рынке к этому периоду, и весьма вероятно, что он вновь будет высоким из-за консервации заводов в регионах с дорогими энергоресурсами и ужесточения климатического регулирования в развитых странах.

При этом, по мнению управляющего директора компании «Имплемента» Дмитрия Акишина, рост общемирового рынка карбамида был и остается весьма скромным — 1–2% в год. «Хотя стоит отметить, что этот рост устойчив к международным кризисам»,— говорит эксперт. Он напоминает, что Россия традиционно является крупнейшим экспортером карбамида, что подкрепляется как низкой стоимостью ключевого сырья (природного газа), так и развитой цепочкой сбыта наших крупнейших производителей. Кроме того, крупнейшими импортерами нашего карбамида являются Индия и Бразилия, которые не проводят недружественную политику по отношению к России.

Ольга Мордюшенко