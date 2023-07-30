Десять лет и никаких заслуг

Как стало известно «Ъ», десять лет заключения затребовало гособвинение для Владимира Подольского — бывшего гендиректора ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП), а до того возглавлявшего управление «В» («Вымпел») центра спецназначения ФСБ. По версии Следственного комитета России (СКР), генерал-майор ФСБ вместе с исполнительным директором предприятия Андреем Польщиковым похитил более 25 млн руб. путем фиктивного трудоустройства родственников подчиненного. Для последнего прокуратура затребовала на два года больше, чем генералу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Процесс по уголовному делу генерала Владимира Подольского, полковника Андрея Польщикова, его супруги Ларисы и сына Максима в Московском гарнизонном военном суде был уже вторым. В октябре 2019 года коллегия присяжных 2-го Западного окружного военного суда оправдала обвиняемых, среди которых был и гражданин США Олег Грищенко. Последнего, по версии следствия, Андрей Польщиков за 5 млн руб. нанял «разобраться» со следователем военного следственного управления СКР по Москве Александром Паутовым, ведущим дело о хищениях во ФГУП.

Военная прокуратура обжаловала оправдательный приговор, который из-за нарушений, допущенных в ходе судебного разбирательства, был отменен, а само дело направлено на новое рассмотрение. Поскольку к тому времени освобожденный Грищенко уехал в США, повторное разбирательство в окружном суде не состоялось. А после того как часть обвинения с более тяжкого посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ, от 12 лет заключения до пожизненного) была переквалифицирована на пособничество в воспрепятствовании расследованию (ч. 2 ст. 294 УК РФ), где в качестве наказания предусматривается лишь незначительный штраф, рассмотрение дела перенесли на ступень ниже, в гарнизонный суд.

Процесс в нем стартовал в июне 2022 года. По данным обвинения, Владимир Подольский и Андрей Польщиков умышленно оформили в 2012 году на различные должности во ФГУП жену и сына последнего. Благодаря этому Лариса и Максим Польщиковы, не исполняя никаких обязанностей в «Ведомственной охране объектов промышленности России», получили за четыре года переводом на расчетные карточки около 25,4 млн руб. Впоследствии, считают в СКР, сообщники поделили эти деньги между собой и присвоили. Кроме того, Андрей Польщиков, в свое время дослужившийся в Вооруженных силах РФ до звания полковника, пытался помешать расследованию махинаций, но уже не столь решительно, как об этом говорилось в первоначальном обвинении.

Тогда, по материалам дела, злоумышленники планировали проколоть колеса иномарки следователя, а когда он будет их менять,— зарезать его.

Выступая на повторном процессе в прениях, представитель военной прокуратуры потребовал признать Владимира Подольского, Андрея Польщикова, его жену и сына виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив им в виде наказания 10, 12, 4 и 2 года заключения соответственно. При этом обвинитель предложил суду прекратить производство по эпизоду воспрепятствования расследованию, поскольку по нему вышел срок давности. В качестве дополнительных наказаний суду было предложено лишить Владимира Подольского генеральского звания, а также орденов Мужества и «За военные заслуги». В свою очередь, Андрей Польщиков может остаться без ордена «За военные заслуги», медалей ордена «За заслуги перед отечеством» двух степеней с мечами и звания полковника в отставке.

Одновременно с этим гособвинение предложило удовлетворить иск ФГУП, по которому подсудимые должны будут солидарно выплатить 25,4 млн руб. в качестве погашения ущерба.

В свою очередь, адвокаты подсудимых настаивают на их оправдании. Так, адвокат семьи Андрея Польщикова указал, что тот устроил домочадцев на работу во ФГУП лишь потому, что его об этом попросил руководитель предприятия Подольский. При этом трудоустройство было номинальным. Якобы генерал говорил, что деньги только будут выписываться на них, а на самом деле тратиться на содержание добровольцев, воевавших тогда в ЛНР и ДНР. По версии защиты, Андрей Польщиков в этом и других вопросах настолько доверял генерал-майору, что не осмелился ему перечить.

Защитники также утверждают, что Лариса и Максим Польщиковы узнали о том, что они числились во ФГУП, только после возбуждения уголовного дела. Причем Польщиков-младший на момент трудоустройства был несовершеннолетним.

Владимир Подольский считает, что подчиненный, которому он доверял, подставил его, фиктивно устроив сына и жену, на карточку который ежемесячно перечислял около 140 тыс. руб. Сам он признает, что проявил халатность, не проверив, за что выплачиваются деньги. Впрочем, на предприятии, которое сейчас входит в структуру Росгвардии, тогда работало более 20 тыс. человек, и уследить за всеми, по мнению генерала, было просто невозможно.

Алексей Соковнин