Офицеров ФСБ во всем оправдали

Как стало известно “Ъ”, присяжные недавно созданного 2-го Западного окружного военного суда вынесли первый оправдательный вердикт. В соответствии с ним бывшие генерал-майор и полковник ФСБ были оправданы по обвинению в хищениях из ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП). Кроме того, заседатели признали не доказанной подготовку одним из офицеров убийства следователя Следственного комитета России по этому делу.

В ходе судебного следствия, начавшегося еще в декабре 2018 года, когда 2-й окружной являлся судом Московского военного округа, гособвинитель столичной военной прокуратуры Николай Винокуров доказывал присяжным, что бывший гендиректор ФГУП ВООП Владимир Подольский и исполнительный директор предприятия Андрей Польщиков с 2012-го по 2016 год совершали хищения бюджетных денег. Сначала, по версии следствия, генерал-майор ФСБ Подольский фиктивно оформил безработного Владимира Белого на должность советника руководителя ФГУПа, который в 2012–2013 годах на работу не ходил, а в качестве зарплаты получил 3,3 млн руб., которые подельники якобы поделили между собой. За это преступление генерал, в прошлом командир спецгруппы ФСБ «Вымпел», учитывая его боевые заслуги, в 2018 году был оштрафован на 140 тыс. руб.

Поучаствовал генерал, считало следствие, и во втором эпизоде, который рассматривался сейчас. Он был связан с таким же фиктивным трудоустройством в 2012 году в ФГУП ВООП Ларисы и Максима Польщиковых — супруги и сына исполнительного директора предприятия. Числясь четыре года на должностях помощников руководителя ФГУПа, они получили 25,4 млн руб. Действия подсудимых, а среди них оказалась вся семья полковника Польщикова, следствие квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, господину Польщикову вменили в вину посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). По словам гособвинителя Николая Винокурова, он «решил любыми способами помешать расследованию, в том числе и путем устранения следователя».

После допроса 5 мая 2016 года Андрею Польщикову была вручена повестка, по которой он был должен явиться к следователю по особо важным делам военного следственного управления СКР по Москве Александру Паутову для предъявления обвинения в мошенничестве с трудоустройством. Сначала, по данным следствия, господин Польщиков собирался организовать следователю ДТП со смертельным исходом. Однако затем его планы изменились: Андрей Польщиков и его знакомые Олег Грищенко и Сергей Сорокин решили, переодевшись бомжами, проколоть колесо Mitsubishi Pajero господина Паутова и напасть на него во время ремонта. Однако злоумышленники не учли, что автомобиль следователя был оборудован спутниковой противоугонной сигнализацией, поэтому когда Александр Паутов получил сообщение о повреждении колеса, он просто вызвал наряд полиции, и предполагаемые злоумышленники были вынуждены уехать с места. Сергей Сорокин (затем стал свидетелем обвинения) решил не испытывать судьбу и обратился с заявлением в ФСБ о готовящемся покушении.

Дело в отношении обвиняемых вначале рассматривалось в Мосгорсуде, но из-за нарушений УПК, допущенных следствием, было возвращено в прокуратуру, а из нее поступило уже в военный суд.

По данным “Ъ”, перед присяжными были поставлены 34 вопроса о причастности подсудимых к покушению на военного следователя и к мошенничеству. По первому эпизоду господина Польщикова оправдали все восемь присяжных. Действия Олега Грищенко переквалифицировали на воспрепятствование предварительному расследованию (ст. 294 УК РФ), правда, фигуранта тут же освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Не согласились присяжные и с выводами следствия о хищении подсудимыми 25,4 млн руб. Не исключено, что заседателям в данным случае больше пришлась по душе версия обвиняемых о том, что все полученные в ВООП средства направлялись через генерал-майора ФСБ Подольского на секретные спецоперации в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Господа Польщиков и Грищенко, находившиеся под стражей почти три года, на основании оправдательного вердикта были освобождены в зале суда и вместе с другими экс-фигурантами расследования отправились по домам. В ближайшее время по делу будет вынесен оправдательный приговор, а за бывшими обвиняемыми признано право на реабилитацию. В свою очередь гособвинение собирается подать апелляцию на приговор — для этого, правда, надо найти серьезные нарушения в ходе самого разбирательства.

Юрий Сенаторов