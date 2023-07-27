Гендиректор оператора радиоактивных отходов арестован по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Игоря Игина, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (132 млн руб.), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. На официальном сайте «Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») Игорь Игин указан как гендиректор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Игин, 2017 год

Фото: НО РАО Игорь Игин, 2017 год

Фото: НО РАО

Игорь Игин пробудет под арестом до 24 сентября. Вину он не признал. Как отмечает ТАСС со ссылкой на материалы дела, Игорь Игин «оказывал содействие в заключении госконтрактов, их исполнении, подписании актов приема выполненных работ, а также оказывал общее покровительство» аффилированным с ним компаниям.

Защита настаивала, что ни Игорь Игин, ни компания, которую он возглавляет, не имеют отношения к проведению конкурсов, в которых выигрывал спецпроект. По данным следствия, основанием для уголовного дела стали показания других подозреваемых. Одной из фигуранток, давшей показания на Игоря Игина, смягчили меру пресечения — ее перевели из СИЗО под домашний арест.

Максимальное наказание по инкриминируемой Игорю Игину статье (ч.6 ст. 190 УК РФ) — 15 лет колонии со штрафом в 70-кратном размере суммы взятки.

Игорь Игин — специалист в области проектирования авиадвигателей. Он руководит оператором радиоактивных отходов с 2017 года. До этого он работал директором департамента контрольно-ревизионной деятельности и заместителем главного контролера госкорпорации «Росатом».

Анастасия Ларина