Детей ограничат рекламным щитом

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга вновь предлагают расширить список тем для социальной рекламы, на разработку и размещение которой выделяются средства из бюджета города. На этот раз гранты предлагают выдавать на рекламу по направлению «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». За полгода это уже третья инициатива: ранее с помощью соцрекламы решили развивать правовую грамотность и сохранять «традиционные ценности». Если парламентарии одобрят новую поправку в осеннюю сессию, то новая версия закона вступит в силу с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авторы законопроекта — депутаты Всеволод Беликов из «Единой России» и Андрей Малков из «ЛДПР» — предлагают внести изменения в городской закон «О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы». На этот раз предлагается субсидировать из городского бюджета производство и размещение соцрекламы по направлению «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

Законопроект, как отмечают инициаторы в пояснительной записке, подготовлен в рамках «Стратегии комплексной безопасности детей в РФ», которую в мае этого года утвердил президент РФ Владимир Путин. Авторы законопроекта, обосновывая необходимость принятия поправок, цитируют пункт из этого документа. «Деструктивное воздействие через средства массовой информации, сеть "Интернет" формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью»,— говорится в пояснительной записке.

По словам господина Беликова, речь идет об информации, «распространение которой среди детей запрещено или ограничено» согласно федеральному законодательству. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди детей информации, которая побуждает несовершеннолетних к самоубийству, употреблению запрещенных препаратов, к смене пола; отрицает семейные ценности; пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения; содержит данные, произведенные иностранным агентом, и так далее.

Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский считает, что «с помощью рекламы детей от чего-либо защищать нельзя». Кроме этого, по его мнению, эффективность соцрекламы «крайне низкая». «В первую очередь о том, чтобы дети не получали информацию, которая действительно может им навредить, должны заботиться их родители. С помощью соцрекламы эти задачи не решить. Единственное, к чему приведет такой закон,— из бюджета получат деньги какие-нибудь организации, которые будут рассказывать, что сейчас завесят улицы плакатами с надписью "Надо беречь детей от опасной информации"»,— полагает депутат.

Политический психолог Александр Конфисахор также считает, что социальная реклама практически не работает, а защитить детей от информации в век интернета невозможно.

Иного мнения придерживается директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников: он полагает, что соцреклама может работать, но ее эффективность зависит от того, как она будет сделана. «Все зависит от того, как это будет организовано: где реклама будет размещена, какой контент будет размещен. Это должен быть продукт, опубликованный, например, в соцсетях, которыми пользуется молодежь»,— отметил политолог.

На 2023, 2024 и 2025 годы в бюджете города на производство и размещение соцрекламы выделено по 8,1 млн рублей. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям для проектов по следующим направлениям: профилактика СПИДа и других опасных инфекционных заболеваний, гармонизация межнациональных отношений, патриотическое воспитание и так далее. Реклама размещается на городских стендах, публикуется на интернет-ресурсах правительства города, на телевидении и радио.

В 2023 году гранты получили 12 проектов от двух организаций: восемь проектов на конкурс представила Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация «Центр социальной поддержки населения», еще четыре — Конгрессно-выставочный фонд «Северная Пальмира». Наибольшую финансовую поддержку — грант на сумму более 1 млн рублей — получили проекты «Улучшение экологической обстановки в Санкт-Петербурге» («Центр социальной поддержки населения») и «Буллинг, травля в школе» (фонд «Северная Пальмира»). Эти же организации получили гранты в 2020, 2021 и 2022 году.

За последние полгода депутаты уже третий раз вносят изменения в этот закон. В апреле с помощью соцрекламы парламентарии решили «сохранять и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности» и «противодействовать деструктивной идеологии». В конце прошлого года список направлений пополнился темой «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан».

Надежда Ярмула