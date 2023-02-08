Традиционные ценности поддержат средствами налогоплательщиков

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга предлагает расширить перечень направлений для социальной рекламы, на разработку и размещение которой выделяются средства из бюджета города. Среди новых тем: сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита исторической правды. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Петербурга. В первом чтении его рассмотрят уже сегодня, 8 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023, 2024 и 2025 году из бюджета города будет выделено 8,1 млн рублей на производство и размещение соцрекламы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2023, 2024 и 2025 году из бюджета города будет выделено 8,1 млн рублей на производство и размещение соцрекламы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авторы инициативы предлагают расширить список направлений для социальной рекламы, на которую выделяются средства из бюджета города, в законе «О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы». Поддерживать грантами предлагают соцрекламу по следующим темам: сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания; сохранение исторической памяти, защита исторической правды и противодействие фальсификации истории; популяризация науки; противодействие рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве. «Деструктивной идеологией» авторы называют «идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей». Такую формулировку также предлагают внести в закон.

Законопроект, как отмечают его авторы, подготовлен в целях реализации президентского указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Документ был подписан Владимиром Путиным 9 ноября 2022 года.

«Традиционные ценности — семья, вера, историческая память — должны защищаться и пропагандироваться. Это особенно важно в современных условиях. Их продвижением нужно заниматься, в том числе за счет существующих возможностей социальной рекламы»,— подчеркнул один из авторов законопроекта — депутат от фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов. Парламентарий отметил, что для поддержки новых проектов понадобятся дополнительные бюджетные средства, размер которых будет понятен после определения количества потенциальных получателей гранта.

В 2023, 2024 и 2025 году из бюджета города будет выделено 8,1 млн рублей на производство и размещение соцрекламы. Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям для проектов по следующим направлениям: профилактика СПИДа и других опасных инфекционных заболеваний; гармонизация межнациональных отношений; патриотическое воспитание и так далее. Реклама размещается на городских стендах, публикуется на интернет-ресурсах правительства города, на телевидении и радио.

Председатель ЗакСа Александр Бельский поддержал законопроект, назвав инициативу важной, обоснованной и своевременной. «Петербург должен поощрять тех, кто защищает историческую правду, противостоит деструктивной идеологии. Если мы хотим жить в обществе, которое нас устраивает, то должны научиться его защищать. <...> Мы видим, с каким упорством идет охота за молодежью. Под видом либеральной, якобы прогрессивной повестки пропагандируются совершенно чуждые нашему народу отношения. Это убийственно для семьи, веры, культуры — всего, что связывает наш социум»,— написал господин Бельский в своем телеграм-канале.

Заместитель руководителя партии «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал инициативу, заявив, что выступит против законопроекта на заседании. «Кто будет определять, какие у нас духовно-нравственные ценности? На моей памяти представления о них много раз изменялись. Кто будет определять, что такое историческая правда и фальсификация? Представления об исторических событиях также часто меняются. Ничем, кроме освоения денег и искажения представлений об истории в угоду текущий политической конъюнктуре, это не закончится»,— прокомментировал господин Вишневский. Он подчеркнул, что укреплять традиционные ценности представители власти должны на собственном примере, а не через рекламу.

Схожую позицию высказал политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. «Никто, в том числе и депутаты, не знают, что такое "традиционные ценности". Есть некий набор фраз про патриотизм и семью, который принят на самом высшем уровне. Разговоры про "традиционные ценности" и "традиционные семейные ценности" — это сейчас тренд, которые востребован в политике. Наши депутаты не могли пройти мимо и не показать, что они тоже что-то хотят делать,— объяснил политолог.— Историки говорят, что не знают всего: многие документы утеряны, а архивы закрыты. Как можно фальсифицировать то, чего никто не знает в точности,— непонятно. Как на бумаге отобразить "ценности" — я не представляю. На рисунок сияющей семьи с мамой, папой и детьми никто реагировать не будет».

В декабре прошлого года депутаты уже вносили изменения в этот же закон. Тогда список направлений пополнился темой «развитие правовой грамотности и правосознания граждан». Инициатива была одобрена большинством голосов депутатов. Критически отнеслись к изменениям «яблочники», отметив, что развивать правосознание общества нужно не при помощи социальной рекламы, а соблюдением законных прав граждан.

Надежда Ярмула